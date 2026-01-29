Windows 11 atteint le milliard d’utilisateurs et fait mieux que Windows 10

Windows 11 a franchi la barre du milliard d'utilisateurs dans le monde, fait savoir Microsoft. Cette version a été plus rapide à réaliser cette performance que Windows 10.

C'est fait ! Windows 11 a atteint le seuil symbolique du milliard d'utilisateurs. Microsoft a annoncé la nouvelle par l'intermédiaire de son PDG Satya Nadella, qui s'est exprimé à l'occasion de la traditionnelle conférence téléphonique accompagnant la publication des résultats du dernier trimestre de l'entreprise.

Le patron du géant de la tech ajoute que Windows 11 a connu une hausse de plus de 45 % sur un an, une croissance rapide permise notamment par la fin du support logiciel de Windows 10 en octobre dernier. Pavan Davuluri, en charge de la branche Windows de la firme, nous informait lors du Microsoft Ignite qui se tenait le 19 novembre 2025 que “près d'un milliard de personnes” avait recours à Windows 11, rappelle The Verge. Ces dernières semaines ont donc suffi à dépasser ce cap.

L'adoption de Windows 11 plus rapide que celle de Windows 10

Windows 11 a été rendu disponible le 5 octobre 2021. Cette version a donc eu besoin d'un peu plus de 4 ans (1 576 jours) pour atteindre le milliard d'utilisateurs. À ce titre, Windows 11 fait un peu mieux que Windows 10, qui avait nécessité 1 706 jours pour arriver à ce niveau. C'est plutôt une bonne performance étant donné que de nombreux utilisateurs n'ont pas pu passer à Windows 11 à cause de l'absence de puce de sécurité TPM 2.0 sur leur système. Les avantages de basculer vers Windows 11 étaient aussi moins évidents vu que Windows 10 était assez stable et apprécié, alors que Windows 10 permettait de se débarrasser du controversé Windows 8 ou d'enfin quitter Windows 7, pour ceux qui préféraient s'épargner Windows 8.

Windows 11 est devenu aussi utilisé que Windows 10 à l'été 2025. Actuellement, selon les chiffres de StatCounter, Windows 11 représente environ 51 % du marché Windows. Windows 10 est quant à lui autour des 45 %, alors que Windows 7 fait de la résistance à un peu moins de 4 %.

Sur le marché général des OS, Windows est installé sur 30 % des machines, seulement devancé par Android (39 %). Le système d'exploitation de Microsoft est très loin devant macOS et Linux pour les expériences de bureau. Mais Apple parvient bien plus rapidement à convaincre ses utilisateurs de passer à la dernière version disponible.