Windows 11 corrige enfin ce bug qui transformait le mode sombre en lampe torche

Le mode sombre est devenu indispensable pour beaucoup d’utilisateurs de Windows 11. Pourtant, tout ne fonctionne pas encore parfaitement dans le système. Microsoft prépare justement des améliorations vivement attendues.

Depuis plusieurs années, Microsoft tente d’uniformiser l’interface de Windows 11. Le système mélange encore des éléments modernes avec d’autres hérités d’anciennes versions de Windows. Cette incohérence visuelle est particulièrement visible avec le mode sombre, censé offrir une interface plus confortable pour les yeux, surtout dans les environnements peu éclairés.

Comme nous l’expliquions déjà l’an dernier, l’Explorateur de fichiers a longtemps été l’un des points faibles de ce mode. Certaines fenêtres ou boîtes de dialogue restaient en thème clair malgré l’activation du mode sombre. Microsoft a commencé à corriger ce problème en 2025 en étendant progressivement le thème sombre à davantage d’éléments du système. Mais cette amélioration a aussi introduit un bug très gênant. Des flashes blancs apparaissaient parfois à l’écran lors de certaines actions dans l’interface.

Microsoft corrige enfin les flashes blancs du mode sombre dans l’Explorateur de fichiers

Microsoft teste désormais un correctif pour ce problème dans une nouvelle version de Windows 11. Sur son blog officiel Windows, l’entreprise explique que la dernière build du canal bêta supprime plusieurs situations où l’écran affichait un flash blanc. Ce phénomène pouvait apparaître lors de l’ouverture d’une nouvelle fenêtre ou lors du redimensionnement de certains éléments de l’interface. Le bug est apparu après l’extension du mode sombre à certaines fenêtres liées aux opérations sur les fichiers.

La mise à jour apporte aussi une autre amélioration attendue. Un bouton permettra d’activer rapidement le mode sombre depuis les paramètres rapides de Windows. Pour l’instant, ces nouveautés sont encore en phase de test dans le programme Windows Insider.

Les utilisateurs qui souhaitent essayer ces fonctions peuvent rejoindre ce programme depuis les paramètres de Windows. Il faut ouvrir la section Windows Update puis Programme Windows Insider. Après l’inscription avec un compte Microsoft, il est possible de choisir un canal de test comme le canal bêta afin de recevoir les nouvelles versions avant leur déploiement au grand public. La société utilise ce programme pour tester les nouvelles fonctions du système avant leur diffusion auprès de tous les utilisateurs.