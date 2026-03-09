Windows 11 corrige enfin ce bug qui transformait le mode sombre en lampe torche

Le mode sombre est devenu indispensable pour beaucoup d’utilisateurs de Windows 11. Pourtant, tout ne fonctionne pas encore parfaitement dans le système. Microsoft prépare justement des améliorations vivement attendues.

Windows 11
Crédits : 123RF

Depuis plusieurs années, Microsoft tente d’uniformiser l’interface de Windows 11. Le système mélange encore des éléments modernes avec d’autres hérités d’anciennes versions de Windows. Cette incohérence visuelle est particulièrement visible avec le mode sombre, censé offrir une interface plus confortable pour les yeux, surtout dans les environnements peu éclairés.

Comme nous l’expliquions déjà l’an dernier, l’Explorateur de fichiers a longtemps été l’un des points faibles de ce mode. Certaines fenêtres ou boîtes de dialogue restaient en thème clair malgré l’activation du mode sombre. Microsoft a commencé à corriger ce problème en 2025 en étendant progressivement le thème sombre à davantage d’éléments du système. Mais cette amélioration a aussi introduit un bug très gênant. Des flashes blancs apparaissaient parfois à l’écran lors de certaines actions dans l’interface.

Microsoft corrige enfin les flashes blancs du mode sombre dans l’Explorateur de fichiers

Microsoft teste désormais un correctif pour ce problème dans une nouvelle version de Windows 11. Sur son blog officiel Windows, l’entreprise explique que la dernière build du canal bêta supprime plusieurs situations où l’écran affichait un flash blanc. Ce phénomène pouvait apparaître lors de l’ouverture d’une nouvelle fenêtre ou lors du redimensionnement de certains éléments de l’interface. Le bug est apparu après l’extension du mode sombre à certaines fenêtres liées aux opérations sur les fichiers.

La mise à jour apporte aussi une autre amélioration attendue. Un bouton permettra d’activer rapidement le mode sombre depuis les paramètres rapides de Windows. Pour l’instant, ces nouveautés sont encore en phase de test dans le programme Windows Insider.

Les utilisateurs qui souhaitent essayer ces fonctions peuvent rejoindre ce programme depuis les paramètres de Windows. Il faut ouvrir la section Windows Update puis Programme Windows Insider. Après l’inscription avec un compte Microsoft, il est possible de choisir un canal de test comme le canal bêta afin de recevoir les nouvelles versions avant leur déploiement au grand public. La société utilise ce programme pour tester les nouvelles fonctions du système avant leur diffusion auprès de tous les utilisateurs.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Test Xiaomi 17 Ultra : le maître de la nuit autoproclamé tient-il sa promesse ?

Après le Xiaomi 15 Ultra qui se présentait comme l’excellence photographique, la marque chinoise revient avec le Xiaomi 17 Ultra. Sa promesse ? Être le « maître de la nuit…

GT Runner 2 et FreeBuds Pro 5 : Huawei dévoile ses offres de lancement

Huawei a dévoilé sa nouvelle montre connectée GT Runner 2 et ses écouteurs FreeBuds Pro 5. À l’occasion de leurs sorties, la marque chinoise propose des offres promotionnelles pour pouvoir…

Cette marque pourrait faire revivre la caméra rétractable sur les smartphones

Le Huawei Pura 90 Ultra pourrait être équipé d’une caméra rétractable ou d’un objectif amovible. La photo reste l’avantage principal des smartphones de la marque. Si Huawei a perdu de…

L’audio sans perte sur nos smartphones, c’est pour bientôt ? Le Bluetooth prépare sa révolution

Le Bluetooth pourrait bientôt bénéficier de plusieurs améliorations qui ont trait à l’audio sans fil, mais pas seulement. Voici toutes les nouveautés qui se dessinent à l’horizon, pour des appareils…

Votre SSD pourrait devenir beaucoup plus rapide grâce à cette nouveauté de Windows

Les SSD sont déjà très rapides, mais Windows pourrait encore améliorer leurs performances. Microsoft travaille sur un nouveau pilote dédié au stockage NVMe. Les premiers tests montrent des gains de…

Grosse chute de prix sur le Samsung Galaxy S25 Edge de 512 Go : avec 500 € de réduction, il devient accessible !

Sorti il y a moins d’un an, le Samsung Galaxy S25 Edge se retrouve à prix cassé durant les Ventes Flash de Printemps d’Amazon. Normalement en vente à 1369 €,…

Plus besoin d’apprendre Photoshop, le logiciel modifie les images à votre place grâce à l’IA

Adobe vient d’annoncer via un communiqué de presse le lancement d’une bêta publique pour son chatbot IA au sein de plusieurs applications, dont Photoshop. Concrètement, il est possible de décrire…

Amazon fait chuter le prix des Pixel 10 et 10 Pro : 300 € de réduction sur les smartphones Google

Les derniers smartphones de Google sont beaucoup moins chers dans le cadre des Ventes Flash de Printemps sur Amazon. Les Pixel 10 et 10 Pro profitent d’une réduction de 300…

Les CMF Buds Pro 2 sont de retour à petit prix durant cette vente flash, mais il va falloir faire vite !

Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon commencent fort avec des promotions exceptionnelles ! Si vous cherchez de bons écouteurs sans fil pas chers, les CMF Buds Pro 2 sont faits…

Utiliser des applications bancaires sur une ROM Android custom ? Ce serait possible grâce à ce système, mais…

Une initiative européenne vise à rendre possible l’utilisation d’applications normalement bloquées dès que l’on se sert d’une Rom custom. La solution adoptée est simple sur le papier, avec au moins…