Windows 11 : le Handoff de Microsoft va bientôt rendre la transition Android-PC plus fluide que jamais (enfin !)

Microsoft poursuit ses efforts pour améliorer la fluidité entre les PC Windows 11 et les appareils Android. La firme de Redmond enrichit désormais les options de sa fonction équivalente au Handoff d’Apple : le « Cross Device Resume ». En test depuis cet été, sa version stable devrait bientôt être déployée, la rendant ainsi accessible à tous les utilisateurs.

Alors que Google semble poursuivre ses efforts pour améliorer la fluidité du passage d’un appareil à l’autre de son écosystème Android en s’inspirant de la fonction Handoff d’Apple, Microsoft n’est pas en reste.

En août dernier, la firme de Redmond a annoncé « Cross Device Resume » (« reprise entre appareils » si l’on traduit). Il s’agit d’une option intégrée à l’application Phone Link permettant de reprendre automatiquement sur un PC Windows 11 une tâche commencée sur un smartphone Android sans interruption. Initialement, elle n’était compatible qu’avec Spotify. Mais Microsoft étend désormais ses fonctionnalités.

Le passage entre votre smartphone Android et votre PC Windows 11 va devenir plus fluide que jamais

Les versions Windows 11 build 26100.7701 (pour la mise à jour 24H2) et 26200.7701 (pour la mise à jour 25H2) sont sorties le 27 janvier sur le canal Release Preview. C’est sur le blog Windows Insider que Microsoft l’a annoncé et la firme de Redmond en a profité pour détailler les nouveautés introduites par ces mises à jour.

Parmi ces dernières figurent des fonctionnalités étendues pour le Cross-Device Resume. Désormais, les utilisateurs peuvent poursuivre sur leur PC Windows 11 ces activités amorcées depuis leur smartphone sans interruption :

Reprendre la lecture de leur musique sur Spotify ,

, Travailler dans Word, Excel ou PowerPoint ,

, Continuer leur session de navigation.

Microsoft précise : les propriétaires de téléphone Vivo peuvent poursuivre leur navigation sur leur PC grâce au navigateur Vivo. Quant aux propriétaires de smartphones HONOR, OPPO, Samsung, Xiaomi ou Vivo, ils peuvent rouvrir sur leur ordinateur leurs fichiers en ligne de l’application mobile Microsoft Copilot – les fichiers hors ligne stockés localement ne sont pas pris en charge. Si l’application Microsoft 365 correspondante est installée sur leur appareil, le fichier s’ouvrira dans celle-ci, autrement ce sera dans le navigateur web par défaut.

La mise à jour apporte également plusieurs correctifs – notamment dans le Menu Démarrer – et d’autres améliorations, telles que l’activation / désactivation du Contrôle intelligent des applications (Smart App Control) sans avoir à réinstaller le système d’exploitation ou la consultation de la fiche de l’appareil directement depuis la page d’accueil des Paramètres.

Si la fonction était en test dans les canaux Dev et Beta du programme Windows Insider cet été, Microsoft a, depuis, poursuivi son développement. Elle est désormais disponible dans le canal Release Preview, ce qui suggère son déploiement prochain auprès du grand public.