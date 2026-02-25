Windows 11 intègre un speed test dans la barre des tâches pour mesurer les performances de sa connexion internet

Une récente mise à jour de Windows 11 ajoute une option de speed test directement dans la barre des tâches. Mais il s'agit plus d'un raccourci que d'une fonctionnalité native.

La mise à jour KB5077241 de Windows 11 est en cours de déploiement et apporte quelques nouvelles fonctionnalités au système d'exploitation de Microsoft. Parmi elles, on retrouve un outil de speed test, qui mesure la vitesse de sa connexion internet. Il suffit de faire un clic droit sur l'icône Réseau et Internet située dans la barre des tâches (à droite par défaut) puis de sélectionner “Effectuer un test de vitesse” pour lancer le speed test.

Il ne s'agit toutefois pas d'une fonction nativement intégrée à Windows 11. Le système nous redirige vers une page du moteur de recherche Bing, qui s'ouvre dans le navigateur par défaut, incluant le fameux speed test. C'est le service d'Ookla, l'un des plus populaires du marché, qui est ainsi mis en avant par Microsoft. Nous avons donc affaire à un simple raccourci, qui a le mérite de faire gagner du temps, nous épargnant d'ouvrir un nouvel onglet et de taper une recherche pour trouver une plateforme de speed test.

Deux raccourcis vers le speed test d'Ookla dans Windows 11

Notez qu'un autre raccourci vers le test de vitesse d'Ookla dans Bing est proposé dans Windows 11, mais il est accessible à travers quelques clics supplémentaires. Il faut cliquer gauche sur l'icône Réseau et Internet de la barre des tâches, sélectionner le bouton “Gérer les connexions Wi-Fi” au-dessus du nom de votre réseau, et vous trouverez en bas du panneau l'icône de speed test, à côté de celle d'actualisation de la liste réseau, renvoyant vers la même page que décrite précédemment.

Cette nouvelle version de Windows 11 ajoute par ailleurs huit nouveaux emojis. Ceux-ci font partie de la liste Emoji 16.0 officielle sortie en septembre 2024, mais Microsoft ne les avait toujours pas intégrés au système. Voici les nouveaux emojis disponibles :

Visage Avec Des Valises Sous Les Yeux

Empreinte Digitale

Arbre Sans Feuilles

Légume-Racine

Harpe

Pelle

Éclaboussure

Drapeau de l'île anglo-normande Sercq

Windows 11 KB5077241 est une mise à jour facultative, rendez-vous dans Windows Update pour forcer son installation si elle n'a pas été réalisée automatiquement. Sinon, ces nouveautés devraient aussi être intégrées dans le prochain Patch Tuesday du 10 mars 2026.