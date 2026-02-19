Windows 11 : la dernière mise à jour Preview est arrivée, voici un aperçu des nombreuses nouveautés à venir

Que vous soyez membre du programme Windows Insider ou non, il est toujours intéressant de se pencher sur les mises à jour du canal Release Preview puisque cela offre un bon aperçu des nouveautés à venir. La dernière en date révèle justement une avalanche d’améliorations et quelques nouveautés bienvenues.

Windows 11

Entre l’imposition de Copilot et la série noire de bugs, la relation entre Microsoft et les utilisateurs de Windows 11 n’est pas au beau fixe ces derniers temps. Et cela à tel point que la firme de Redmond, qui n’a pas pour habitude de se remettre en question, a fini par reconnaître que son système d’exploitation est cassé de toutes parts et a annoncé qu’elle va reprendre les bases pour améliorer l’expérience.

Il était temps que Microsoft en prenne conscience, les critiques régulières des utilisateurs sont fondées. La preuve : le géant états-unien vient encore de corriger deux bugs pour le moins pénibles avec le Patch Tuesday de février. Mais l’entreprise n’en reste pas moins tournée vers l’avenir. En témoigne la publication de nouvelles builds sur le canal Release Preview qui apportent leur lot de nouveautés et d’améliorations recensées sur le blog officiel du programme Windows Insider.

 La dernière mise à jour Preview offre un bon aperçu des améliorations à venir

Le 17 février, Microsoft a annoncé le déploiement des builds 26100.7918 (pour la version 24H2) et 26200.7918 (pour la version 25H2) dans le canal Release Preview. Cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations, plusieurs nouveautés et quelques correctifs. Nous ne pourrons pas en dresser la liste exhaustive dans cet article, mais certains méritent que l’on s’y attarde.

La nouveauté la plus marquante concerne la barre des tâches : désormais, elle accueille directement un test de vitesse réseau, qui mesure les connexions Ethernet, Wi-Fi et Cellulaire. Plus besoin de site ou d’application tiers, il suffit d’ouvrir ce nouvel outil depuis les paramètres rapides Wi-Fi ou grâce à un clic droit sur l’icône réseau dans la zone de notification.

Une autre nouveauté concerne les Emoji : la version 16.0 ajoute un nouvel émoji par grande catégorie, disponibles dans le panneau dédié. On peut également citer, entre autres, la nouvelle entrée dans le menu Compte du menu Démarrer qui facilite la gestion des avantages liés au compte Microsoft, la possibilité d’utiliser des images au format .webp comme fond d’écran ou encore l’intégration native de la fonction Sysmon pour faciliter la détection des menaces.

De plus, Microsoft n’a pas été avare en améliorations en tout genre : réactivité de la page des Paramètres Windows Update, performances pendant l’analyse des fichiers temporaires dans les Paramètres de stockage, fiabilité de l’écran de connexion et lors de l’envoi de fichiers volumineux avec le Partage de proximité… Bref. Microsoft semble prendre les choses en main pour satisfaire ses utilisateurs – et peut-être regagner leur confiance. L’entreprise précise toutefois que ces fonctionnalités – et celles que nous n’avons pas détaillées – seront déployées progressivement et que leur disponibilité peut varier en fonction de l’appareil.


