Les fonctionnalités cachées de Windows 11 n’auront bientôt plus de secret pour vous grâce à cette nouveauté

Actuellement, accéder aux fonctionnalités cachées et/ou expérimentales de Windows 11 relève du casse-tête. Mais, bonne nouvelle, il semblerait que Microsoft soit en train de faciliter la manœuvre.

Microsoft n’en finit plus d’améliorer son dernier système d’exploitation. Même les vénérables Paint et autres Bloc-notes ont eu récemment droit à une mise à jour de taille. Mais certaines fonctionnalités, nouvelles, cachées, expérimentales ou anciennes, sont enfouies dans les tréfonds de Windows 11. Et pourtant, celles-ci sont parfois bien pratiques. On pense par exemple à cette fonctionnalité cachée qui est en mesure de booster les performances de votre PC. On a par ailleurs pu voir Windows 11 dissimuler un outil indispensable pour les utilisateurs Android.

Malheureusement, mettre la main sur ces fonctionnalités cachées relève actuellement du casse-tête pour la plupart des utilisateurs, notamment en raison du Controlled Feature Rollout (CFR) de Microsoft. En effet, si les utilisateurs les plus expérimentés arrivent parfois à s’en sortir en utilisant des outils tels que ViVeTool, l’accès à ces fonctionnalités cachées relève la plupart du temps du parcours du combattant.

Windows 11 : Microsoft va vous faciliter la vie

Mais c’est bientôt fini. En effet, Microsoft cherche à améliorer toujours plus Windows 11, et notamment via le programme Windows Insider, qui devrait faciliter l’accès à ces précieuses fonctionnalités. C’est en tout cas ce qu’a pu découvrir l’utilisateur X @phantomofearth, qui a fouillé dans la build 26300.8155 de Windows 11.

Microsoft is FINALLY adding a "Feature Flags" page to Windows Insider settings that will let you manually toggle new features on or off without needing to use vivetool or suffering through CFR! (Hidden bits in 26300.8155, not enabled yet) pic.twitter.com/YiP4acx0Nu — phantomofearth ☃️ (@phantomofearth) April 3, 2026

Ce dernier a mis la main sur une fonction cachée baptisée « Feature Flags ». Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci est particulièrement intéressante. En effet, on y retrouve non seulement des fonctionnalités disponibles, mais également des fonctionnalités en cours de développement ou tout simplement supprimées par Microsoft. Attention toutefois, l’entreprise prévient les utilisateurs que l’utilisation de certaines fonctions non terminées peut entraîner des instabilités ou des problèmes de performances sur Windows 11.

Quoi qu’il en soit, il faudra encore être patient avant de pouvoir accéder aussi facilement aux fonctionnalités cachées de Windows 11. En effet, Microsoft n’a pas encore annoncé officiellement l’arrivée du « Feature Flags ». Toutefois, Microsoft a bel et bien confirmé le retour d’une option de la barre des tâches qui va ravir les nostalgiques.