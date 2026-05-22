Windows 11 : vous pouvez enfin supprimer cet insupportable bouton flottant Copilot de la suite Office

Microsoft a “discrètement” retenté de pousser les utilisateurs d'Office à se servir de Copilot et s'en est immédiatement mordu les doigts. À peine deux semaines après avoir ajouté un nouveau bouton IA dans ses applications, la firme a décidé de le retirer en réponse à la colère générale.

copilot suppression
Crédits : 123RF

Après des mois et des mois à chercher la moindre occasion de mettre en avant Copilot, Microsoft commence doucement à comprendre que cela agace un petit peu ses utilisateurs. Parmi les nombreuses mesures mises en place dans son gigantesque mea culpa qui vise à améliorer les bases fondamentales de Windows 11, la firme de Redmond a notamment rendu son IA un peu plus discrète au sein de ses applications.

Un pas en avant, deux pas en arrière ? C'est en tout cas le sentiment amer qui s'est très vite propagé au sein de la communauté lorsque Microsoft a décidé d'ajouter un nouveau bouton dans sa suite Office. Depuis deux semaines, un gros bouton flottant permettant de lancer Copilot gâche la vue de nombreux utilisateurs dans Word, Excel, PowerPoint et compagnie. La chose est particulièrement agaçante sur Excel, puisqu'il empêche d'accéder aux cellules qu'il surplombe.

Sur le même sujet — Microsoft veut transformer Copilot en agent IA autonome 24h/24, mais sa stratégie n’est pas sans risque

Microsoft a (presque) compris que vous ne voulez pas de Copilot dans Office

La réaction ne s'est pas faite attendre. Sur les forums officiels de Microsoft, les réponses cinglantes se multiplient. “Avez-vous laissé Copilot créer ce concept sans qu'aucun humain ne le vérifie ? Quelle horreur !”, ironise un internaute. Mais cette fois, la firme a compris la leçon. Dans un récent billet de blog, celle-ci annonce qu'il est finalement possible de déplacer le bouton dans le ruban supérieur, où il sera beaucoup plus discret.

« Si nous constatons une utilisation accrue de Copilot dans les applications Office depuis cette mise à jour, nous constatons également que les utilisateurs souhaitent avoir davantage de contrôle sur la manière dont Copilot s'affiche », écrit Katie Kivett, responsable produit chez Microsoft. Si ce n'est pas toujours pas suffisant pour vous, notez qu'il est possible de complètement supprimer Copilot de votre PC grâce à une petite application.


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