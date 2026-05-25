Surprise ! L’IA Gemini débarque sur les Google Chromecast 4K avec Google TV

Alors que tout le monde les croyait morts, voici que les Chromecast 4K avec Google TV reçoivent en ce moment l'IA Gemini. Elle est opérationnelle chez plusieurs utilisateurs. Démonstration.

Nos appareils électroniques sont voués à l'abandon. Au fil des mises à jour logicielles et des sorties de nouveaux modèles, il arrive un moment où les fabricants annoncent la fin du support pour les plus anciens. Nos smartphones en sont l'exemple le plus parlant, mais c'est oublier que cela concerne aussi des appareils plus discrets comme les Chromecast, ces genres de clés USB permettant de transformer une TV “normale” en téléviseur connecté.

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Depuis la sortie du Google TV Streamer, sous forme de box, les anciens dongles sont tombés en désuétude. Il n'est d'ailleurs plus possible de les acheter sur le site de Google et ils ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité depuis fin 2025 pour la plus récente. Et pourtant, certaines personnes commencent à voir l'IA Gemini pointer le bout de son nez sur les Chromecast 4K avec Google TV, sortis en 2020 déjà.

Google n'oublie pas ses Chromecast 4K et leur offre Gemini via une mise à jour

Tout comme sur le Google TV Streamer qui a reçu Gemini en novembre 2025, l'IA prend la forme d'un bouton dédié en haut à gauche du menu principal. L'intérêt est toutefois de pouvoir parler directement à l'assistant. Les équipes d'Android Authority en font d'ailleurs la démonstration en vidéo. On peut entendre l'utilisateur demander la météo du jour, l'ouverture du Play Store puis d'Amazon Prime (que Gemini comprend correctement comme Prime Video).

Ce sont là les fonctionnalités de base de l'IA, qu'il est toujours agréable d'avoir à disposition. Surtout sur un appareil que l'on croyait désormais figé dans le temps. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si Google prévoit de déployer Gemini sur les Chromecast HD avec Google TV, arrivés en 2022, soit plus tard que leur grand frère. À moins que la firme de Mountain View estime que ça n'en vaille pas la peine, une autre bonne surprise est toujours possible.