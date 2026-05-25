Ce mail de Microsoft est une arnaque : pourquoi vous ne devez plus vous fier à l’adresse de l’expéditeur et comment vous protéger

Des cybercriminels sont parvenus à détourner une adresse e-mail officielle de Microsoft. Mais alors comment reconnaître les arnaques si vérifier l’exactitude de l’adresse ne suffit plus ? Il existe plusieurs signaux à repérer, on vous les livre dans cet article.

Arnaque hacker
Crédits : 123RF

Au fil du temps, les internautes sont de plus en plus sensibilisés aux diverses arnaques qui sévissent en ligne. Mais, parallèlement, les cybercriminels redoublent d’inventivité pour élaborer des escroqueries toujours plus sophistiquées. Ils sont notamment capables désormais de détourner des adresses e-mail officielles d’entreprises populaires pour piéger leurs cibles.

Microsoft est actuellement victime de ce type d’usurpation : selon nos confrères de TechCrunch, des cyberarnaqueurs utilisent l’une de ses adresses dédiées à l’envoi de codes d’authentification à double facteur ou d’annonces publiques. Et si le corps de l’e-mail et l’objet sont parfois loin d’être soignés, l’exactitude de l’adresse suffit parfois à se faire avoir.

Microsoft n’est pas la seule entreprise à être victime de ce type d’usurpation – Betterment et Namecheap également –, cet exemple est une bonne occasion pour rappeler les signaux qui doivent vous alerter lorsque vous recevez un mail suspect qui provient pourtant d’une adresse légitime.

Lire aussi : Les arnaques sur Internet sont de plus en plus dures à repérer, même par ceux qui pensent y arriver

Voici comment repérer les e-mails frauduleux envoyés avec une adresse légitime

Vérifier la légitimité de l’adresse e-mail d’un expéditeur est un très bon réflexe, mais il n’est plus suffisant désormais pour repérer les arnaques. Comme ils sont capables de le faire avec des numéros de téléphone, les hackers peuvent usurper des adresses e-mail légitimes à des fins de phishing.

Il existe d’autres signaux qui devraient vous alerter et vous aider à déterminer la nature frauduleuse (ou non) d’un e-mail. Mais encore faut-il savoir les repérer. Voici plusieurs clés pour y parvenir. La première consiste à s’attarder sur les fautes d’orthographe, grammaire et conjugaison que pourrait contenir le message. Sa structure peut également être un bon indice de légitimité – ou non.

Le design du mail peut aussi vous aiguiller, mais il n’est plus suffisant non plus à lui seul : les escrocs sont aujourd’hui très doués pour usurper l’identité visuelle d’entreprises et d’organismes légitimes – en témoigne cette arnaque à la carte vitale du début d’année.

Ce qui semble être le meilleur marqueur d’e-mail frauduleux, ce sont les liens qu’il contient. Si un message vous semble suspect mais a été envoyé avec une adresse officielle, vous pouvez survoler (ne cliquez pas dessus !) les hyperliens présents avec le curseur de votre souris. Cela révèlera leur URL. Qu’elles soient raccourcies, interminables ou incompréhensibles est un sérieux indice d’arnaque. Savoir repérer ces indices est un bon moyen de limiter la casse.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Surprise ! L’IA Gemini débarque sur les Google Chromecast 4K avec Google TV

Alors que tout le monde les croyait morts, voici que les Chromecast 4K avec Google TV reçoivent en ce moment l’IA Gemini. Elle est opérationnelle chez plusieurs utilisateurs. Démonstration. Nos…

TV

Windows 11 : Microsoft ne sait plus où mettre Copilot, alors il recycle une vieille idée

Microsoft veut renforcer l’omniprésence de Copilot, mais peine à le faire de manière satisfaisante – que ce soit en termes d’implémentation technique ou vis-à-vis des utilisateurs. Mais la firme de…

One UI 8.5 sur les Galaxy S23 n’intègre pas cette fonctionnalité et les utilisateurs sont furieux

Pour les Galaxy S23, Samsung a choisi d’amputer One UI 8.5 d’une option attendue par les utilisateurs. Une décision incompréhensible puisque selon certains d’entre eux, ces smartphones sont tout à…

Connaissez-vous le syndrome du hot dog, le nouveau problème des conducteurs de voitures électriques ?

Les voitures électriques se rechargent de plus en plus vite. Si vite que les conducteurs n’ont plus le temps de finir leur casse-croûte. Volvo a un nom pour ce nouveau…

HP : des mises à jour automatiques du BIOS rendent les PC inutilisables

Plusieurs modèles de PC portables HP ne fonctionnent plus après une mise à jour forcée du BIOS. Le pire, c’est que cela fait des mois que ça dure et que…

PC

The Mandalorinan & Grogu enregistre le pire lancement d’un film Star Wars Disney

Le week-end de sa sortie, Star Wars The Mandalorian & Grogu n’est pas parvenu à mobiliser autant de monde qu’espéré. Et c’est un euphémisme quand on voit le “record” que…

Ce changement obligatoire sur les voitures neuves va surprendre beaucoup d’automobilistes cet été

Cet été, les voitures neuves en Europe ne seront plus tout à fait les mêmes. Une réglementation impose des technologies inédites, dont une particulièrement visible sur la route. Et il…

iOS 27 : remplacer AirPlay par Google Cast comme solution par défaut ? Ce sera bientôt possible (merci l’Europe)

Soumis au Digital Markets Act de l’Union européenne, Apple est contraint d’ouvrir son écosystème. iOS 27 pourrait être une pierre importante de cet édifice pour la diffusion de médias entre…

99 % des PDG prévoient de licencier à cause de l’IA, ce rapport est sans appel

Un rapport mondial révèle que presque tous les PDG anticipent des suppressions de postes liées à l’IA d’ici deux ans. Les jeunes travailleurs sont les premiers visés. Et les salariés,…

IA

iOS 27 : Apple s’inspirerait de Samsung et de One UI 8.5 pour faciliter le contrôle de ses AirPods

Avoir des AirPods, c’est bénéficier d’écouteurs confortables, avec une bonne qualité audio et bourrés de fonctionnalités avancées. Que demander de plus ? Une gestion facilitée de ce panel élargi de fonctions,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.