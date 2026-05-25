Ce changement obligatoire sur les voitures neuves va surprendre beaucoup d’automobilistes cet été

Cet été, les voitures neuves en Europe ne seront plus tout à fait les mêmes. Une réglementation impose des technologies inédites, dont une particulièrement visible sur la route. Et il y a de bonnes chances que vous la remarquiez avant même de savoir ce que c'est.

La réglementation automobile européenne évolue à un rythme soutenu. Chaque nouvelle vague de normes impose aux constructeurs des équipements toujours plus avancés. Les résultats se traduisent concrètement sur la route. Peugeot vient d'en faire les frais. Un tribunal l'a condamné à rembourser un véhicule électrique dont l'autonomie réelle ne correspondait pas à l'annonce. Ce type de contentieux montre la pression croissante qui pèse sur l'industrie automobile en Europe.

Dans ce contexte, les systèmes d'aide à la conduite font l'objet d'un examen de plus en plus attentif. Une vidéo récente montrait les limites inquiétantes du Full Self-Driving de Tesla, incapable d'éviter certains obstacles critiques. Ces incidents alimentent le débat sur la fiabilité des assistances embarquées. L'Union européenne a décidé d'imposer ses propres standards à toutes les voitures neuves dès cet été.

Dès le 7 juillet 2026, quatre équipements de sécurité deviendront obligatoires sur toutes les voitures neuves en Europe

Le règlement européen de sécurité automobile GSR2 impose depuis 2019 un renforcement progressif des équipements obligatoires sur les voitures neuves. Le 7 juillet 2026 marque l'entrée en vigueur de sa troisième et dernière phase. À partir de cette date, toutes les voitures neuves immatriculées en Europe devront intégrer quatre équipements. Le premier est le plus visible. Des feux stop adaptatifs devront clignoter automatiquement lors d'un freinage d'urgence détecté au-delà de 50 km/h. L'objectif est d'alerter visuellement les conducteurs qui suivent avant tout risque de collision.

Les trois autres équipements sont plus discrets mais tout aussi contraignants. Le freinage d'urgence automatique, aussi appelé AEB, devra être présent sur toutes les nouvelles immatriculations. L'assistant intelligent de vitesse, qui adapte la vitesse du véhicule aux limitations signalées sur la route, sera lui aussi obligatoire. Une boîte noire embarquée, destinée à enregistrer les données de conduite avant un accident, viendra compléter cette liste. Ces obligations ne touchent pas les voitures déjà en circulation. Jusqu'ici, ce type de norme s'appliquait uniquement lors de la mise en homologation d'un nouveau modèle. Ce glissement vers toutes les immatriculations représente le vrai tournant de juillet 2026.


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