The Mandalorinan & Grogu enregistre le pire lancement d’un film Star Wars Disney

Le week-end de sa sortie, Star Wars The Mandalorian & Grogu n'est pas parvenu à mobiliser autant de monde qu'espéré. Et c'est un euphémisme quand on voit le “record” que le film vient d'établir.

Il fut un temps où la sortie d'un film Star Wars était un événement majeur à l'échelle mondiale. Souvenez-vous des reportages montrant des centaines, voire des milliers de gens faisant la queue devant les cinémas parfois plusieurs jours avant la sortie. Aujourd'hui, cet engouement massif semble avoir disparu. Et ce n'est pas The Mandalorain & Grogu, disponible dans les salles obscures depuis le 20 mai 2026, qui va renverser la tendance.

C'est pourtant le premier film estampillé “Star Wars” depuis l'épisode 9, L'Ascension de Skywalker, en 2019. Les autres longs-métrages et séries Star Wars étant jusque là techniquement considérés comme des spin-off. Cette appellation et la petite bouille mignonne du bébé Yoda n'ont pas suffit à mobiliser les foules : The Mandalorian & Grogu vient de boucler le pire premier week-end d'exploitation d'un Star Wars depuis que Disney a racheté Lucasfilm en 2012.

Très mauvais week-end de lancement pour Star Wars : The Mandalorian & Grogu

Avant cela, c'est Solo : A Star Wars Story qui détenait ce record. Ainsi que celui qui a engrangé le moins d'entrées. Lui et The Mandalorian & Gorgu sont sortis le même week-end aux États-Unis, celui suivi du Memorial Day, un lundi férié. Même en comptant ce 3e jour, le film engrangerait environ 102 millions de dollars, ce qui le place juste derrière Solo et ses 103 millions pour la même période en 2018.

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Les premières critiques de The Mandalorian & Grogu ne sont pas très enthousiastes, ce qui ne devrait pas encourager celles et ceux qui hésitent à acheter un billet de cinéma pour le voir. Plusieurs personnes reprochent notamment au film de ne pas poser d'enjeux pour l'univers Star Wars dans son ensemble. Autrement dit : de proposer une histoire qui n'aura aucune influence sur la suite. Plus qu'à attendre Star Wars : Starfighter le 28 mai 2027, avec Ryan Gosling, pour voir s'il fait mieux.

Source : Variety