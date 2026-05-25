HP : des mises à jour automatiques du BIOS rendent les PC inutilisables

Plusieurs modèles de PC portables HP ne fonctionnent plus après une mise à jour forcée du BIOS. Le pire, c'est que cela fait des mois que ça dure et que les correctifs déployés ne fonctionnent pas.

HP
Crédits : Phonandroid

Des mises à jour de Windows qui font planter les PC, nous y sommes malheureusement habitués. Ce n'est pas pour rien que Microsoft a promis la mise en place d'un plan d'urgence début 2026 pour en finir avec ce genre de désagréments. Ou, au moins, les limiter fortement. Mais ça, c'est valable pour les correctifs déployés par la firme de Redmond. Ceux que les fabricants d'ordinateurs “injectent” dans le système d'exploitation pour gérer leurs machines, c'est une autre histoire.

Et celle de HP n'est pas plaisante à écouter, surtout qu'elle dure depuis plusieurs mois. Des utilisateurs racontent sur les forums de la marque ou sur les réseaux sociaux qu'une mise à jour du BIOS a créé de nombreux problèmes. Ils vont de lenteurs de Windows à l'impossibilité de démarrer la machine, en passant par les ventilateurs qui tournent à plein régime en permanence et des écrans bleus de la mort fréquents.

Des PC portables HP transformés en brique après une mise à jour obligatoire du BIOS

Les modèles touchés sont des stations de travail haut de gamme comme le ZBook Ultra G1a ou le EliteBook X G1a. Les versions du BIOS problématiques sont numérotées 01.04.03 et 01.04.05 pour le premier, 01.03.11 et 01.05.00 pour le second. Difficile de ne pas faire la mise à jour puisqu'elle est marquée comme “critique”, ce qui veut dire qu'elle s'installe automatiquement depuis Windows Update.

Lire aussi – HP alerte sur la crise de la RAM qui fait exploser les coûts de ses PC

Les personnes concernées ont tenté plusieurs choses, par exemple revenir à une version antérieure du BIOS, ce qui n'a pas toujours fonctionné. D'après un témoignage datant du 22 mai 2026, la mise à jour 01.05.07 pour les ZBook Ultra G1a résout les soucis. D'autres sont encore en train de se battre avec le SAV pour obtenir réparation. Interrogé, HP répond avoir “pris connaissance des problèmes présumés liés au BIOS et examine actuellement la situation“.

Source : The Register


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