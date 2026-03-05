Windows : l’application Copilot devient plus pratique, mais aussi plus intrusive

Microsoft ajoute deux nouveautés à l'application Copilot sur Windows. Elles sont utiles, mais certains ne vont pas forcément vouloir se servir de l'une d'elles. Rien ne vous y oblige heureusement.

Microsoft a beau avoir compris que les utilisateurs ne veulent pas retrouver l'IA Copilot absolument partout, l'entreprise ne s'arrête pas de développer son bébé pour autant. Elle devient même particulièrement intolérante avec qui ose critiquer son intelligence artificielle. Mais tout ça ne concerne pas vraiment celles et ceux qui souhaitent s'en servir. Ces personnes seront ravies d'apprendre que l'application Copilot de Windows, disponible sur le Microsoft Store, devient plus pratique.

Jusqu'à présent, il lui manquait plusieurs choses pour être préférable à son intégration dans un navigateur Web. Les deux nouveautés dont il est question sont une avancée, même si elles ne résolvent pas tout. L'idée générale est de pouvoir faire plus directement depuis l'application Copilot, sans avoir besoin de basculer sur un autre programme en fonction des demandes effectuées. Au final, le gain de temps est appréciable, à condition de jouer le jeu.

L'application Copilot sur Windows gagne deux nouvelles fonctionnalités

La première est la capacité d'ouvrir des sites Internet dans l'appli. Avant cela, cliquer sur un lien dans le chat de Copilot lançait votre navigateur. L'IA “voit” la page dans son ensemble. Vous pouvez donc lui demander de s'en servir pour, par exemple, la résumer, en extraire des passages et les utiliser pour autre chose, etc. Notez que cet accès est désactivé par défaut. C'est à vous de l'autoriser manuellement dans les paramètres de l'application.

Lire aussi – Outlook : Microsoft a trouvé un nouveau moyen hyper intrusif de vous forcer à utiliser son IA Copilot

La deuxième nouveauté est en lien avec la première, sauf qu'elle risque de ne pas être aussi bien accueillie : la possibilité de sauvegarder vos identifiants et mots de passe dans l'appli Copilot de Windows. Cela permet de vous connecter automatiquement aux sites Web ouverts par cette dernière. Le revers de la médaille, c'est que vous confiez vos sésames à Microsoft. Bien sûr, ça reste optionnel. Les deux options sont pour le moment disponibles en version test. Il faudra donc passer par le programme Windows Insider si vous voulez les essayer en avance.