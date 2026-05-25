One UI 8.5 sur les Galaxy S23 n’intègre pas cette fonctionnalité et les utilisateurs sont furieux

Pour les Galaxy S23, Samsung a choisi d'amputer One UI 8.5 d'une option attendue par les utilisateurs. Une décision incompréhensible puisque selon certains d'entre eux, ces smartphones sont tout à fait capable de la gérer.

Galaxy S23 Ultra

Il aura fallu du temps, mais cette fois, ça y est : One UI 8.5 est disponible en version stable sur les smartphones Galaxy de Samsung sortis depuis 2024. L'occasion de mettre la main sur toutes les fonctionnalités proposées par la mise à jour. Enfin presque. Suivant votre modèle, il est possible que vous ne les voyiez pas toutes. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, surtout quand il s'agit de déployer la nouvelle surcouche sur des mobiles “anciens”. Sauf qu'ici, ils ne le sont pas tant que ça.

Les détenteurs d'un Galaxy S23 se sentent ainsi légèrement floués par rapport à leurs camarades possédant un Galaxy plus récent. Avant même l'arrivée de One UI 8.5, ils savaient déjà que quelques fonctionnalités manqueraient à l'appel. La faute à des composants incapables de les supporter, notamment pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, gourmande en ressources. En revanche, l'absence de AirDrop est plus étonnante.

Il y a un absent dans One UI 8.5 pour les Galaxy S23, mais pourquoi ?

Comme Google et ses Pixel, Samsung a déployé la compatibilité entre Quick Share et AirDrop via One UI 8.5. Cela permet d'envoyer et recevoir facilement des fichiers vers ou depuis un iPhone. Mais pas sur les Galaxy S23. Encore une question de composant ? Pas du tout selon l'internaute répondant au pseudonyme de Big-Salary9046 sur Reddit. Il affirme que la puce gérant ces protocoles est assez puissante pour AirDrop, quoi qu'en dise Samsung.

Il n'en faut pas plus pour accuser le géant sud-coréen d'obsolescence programmée. “C'est parce que Samsung et Google refusent de consacrer les ressources techniques nécessaires à l'optimisation du micrologiciel pour une puce plus ancienne. Ils limitent délibérément l'accès à une fonctionnalité essentielle qui améliore considérablement le confort d'utilisation, afin de contraindre les utilisateurs du S23 à passer à des modèles plus récents“, écrit l'utilisateur. Un avis partagé par d'autres dans les commentaires, auxquels Samsung n'a pas encore répondu.


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