iOS 27 : remplacer AirPlay par Google Cast comme solution par défaut ? Ce sera bientôt possible (merci l’Europe)

Soumis au Digital Markets Act de l’Union européenne, Apple est contraint d’ouvrir son écosystème. iOS 27 pourrait être une pierre importante de cet édifice pour la diffusion de médias entre appareils : la future version de l’OS devrait vous permettre de choisir une solution alternative à AirPlay.

apple iphone 17e test

En 2022, le Digital Markets Act (DMA) est adopté en Europe, imposant aux géants de la tech américains – comme Google et Apple – de nombreuses mesures de régulation. L’objectif ? Les obliger à ouvrir leurs services à la concurrence, afin d’offrir une plus grande liberté de choix aux utilisateurs – sans oublier le fait d’aboutir à un plus grand respect de la vie privée.

Si Google et Apple ont essayé de faire valoir leurs droits en tentant de faire passer le DMA pour un texte dangereux, l’Union européenne a campé sur ses positions. Résultat : cela a surtout conduit au blocage de certaines fonctions en Europe – parfois temporairement, comme avec la traduction en direct des AirPods Pro 3. Mais Apple s’apprêterait à faire un pas vers la conformité avec le DMA, en proposant aux côtés d’AirPlay une solution de streaming tierce.

iOS 27 prendrait en charge Google Cast pour répondre aux exigences de l’UE

La firme de Cupertino semble avoir compris qu’elle ne gagnerait pas ce bras de fer contre l’UE, qui est bien déterminée à faire comprendre aux géants américains qu’ils ne dicteront pas leur loi sur le Vieux Continent. Apple ne peut donc que se conformer au DMA : la marque à la pomme s’apprêterait, avec iOS 27, à faire un pas en ce sens et cela commencerait avec la diffusion de médias.

Apple dispose d’AirPlay pour partager des flux vidéo ou audio d’un appareil à l’autre. Mais la future version de l’OS élargirait la compatibilité à d’autres solutions tierces et notamment Google Cast. Concrètement, les utilisateurs pourront configurer AirPlay ou un autre protocole comme technologie par défaut. C’est au célèbre journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, que l’on doit cette information.

iOS 27 devrait inaugurer d’autres changements visant à répondre aux exigences de l’UE, comme le sideloading – l’installation d’applications hors App Store –, alors même que Google transforme cette pratique en un véritable parcours du combattant sur Android.


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