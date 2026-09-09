Windows 11 : la dernière mise à jour fait le plein de nouveautés, en avant la customisation

Microsoft déploie actuellement Windows 11 KB5124008, la dernière version de son système d’exploitation. La mise à jour apporte avec elle plusieurs nouvelles fonctionnalités, qui mettent l’accent sur la personnalisation de l’interface. Ce sont les nostalgiques de Windows 10 qui vont être contents.

Windows 11
Crédits : Unsplash

De nos jours, l’actualité de Windows 11 est en dents de scie — ce qui, d’une certaine manière, est déjà une amélioration par rapport à l’époque où elle n’était que rarement positive. Ne serait-ce qu’hier, nous avons eu le temps en une journée de nous réjouir de l’arrivée d’un widget vraiment utile, avant de déchanter devant l’apparition d’une gigantesque publicité à la place du traditionnel fond d’écran. On ne change pas ses bonnes habitudes.

Rassurez-vous : cette fois, on vous apporte une bonne nouvelle. Même plusieurs à vrai dire, car la dernière mise à jour de Windows 11 est enfin là et avec elle, plusieurs nouvelles fonctionnalités très attendues. Il y est notamment question du nouveau système de recherche enfin disponible pour tout le monde et qui permet de faire disparaître Bing des résultats, mais aussi de plusieurs options de personnalisation tout droit tirées de l’époque de Windows 10.

Voici les nouveautés de la dernière mise à jour de Windows 11

Bing disparaît enfin des résultats de recherche

Commençons par ce qui est sûrement un soulagement pour la majorité des utilisateurs. Il est désormais possible de complètement retirer Bing, autrement dit ces fameux “résultats” qui ouvrent une fenêtre Edge et lancent une recherche sur le moteur de Microsoft, du menu Démarrer lorsque vous tentez de retrouver un fichier ou une application. Il faudra pour cela vous rendre dans Paramètres > Confidentialité et Sécurité pour désactiver les recherches sur le web. De manière générale, toutes les recherches effectuées sur le système, donc également dans l’explorateur de fichiers et sur le Microsoft Store, sont désormais plus rapides.

On peut déplacer la barre des tâches

Voilà qui devrait plaire à tous ceux qui ont perdu cette fonctionnalité en passant sur Windows 11. Windows 10 permettait en effet d’ancrer la barre des tâches sur tous les recoins de l’écran. Son successeur l’a bloqué en bas pendant des années. Cette dernière mise à jour vient régler cela en ajoutant une nouvelle option dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches pour déplacer cette dernière sur les côtés ou la partie haute de l’écran.

Sur le même sujet — Après des jours de silence, Microsoft reconnaît enfin le problème de cette mise à jour Windows 11

La barre des tâches peut rétrécir

Dans sa fâcheuse tendance à très mal nommer les choses, Microsoft a longtemps laissé croire qu’il était possible de régler la taille de la barre des tâches, avec l’option Afficher les boutons de la barre des tâches plus petits. Mais en réalité, celle-ci permet simplement… de réduire la taille des boutons, et non celle de la barre des tâches elle-même. Un défaut désormais corrigé. En choisissant l’option Toujours dans le menu déroulant, la barre des tâches s’adapte à la nouvelle taille des icônes.

Et il en va de même du menu Démarrer

Le menu Démarrer se dote lui aussi d’une option permettant de modifier sa taille. Dans Paramètres > Personnalisation > Démarrer, on trouve désormais un menu déroulant permettant de choisir l’espace que prend le menu sur son écran. Une option surtout utile pour les écrans plus petits, qui souffraient de voir le menu occuper toute la place lorsqu’il était ouvert.

Il est également possible de customiser le menu Démarrer

Le menu Démarrer a longtemps été le symptôme parfait de tous les maux de Windows 11. Complètement saturé d’éléments pas toujours utiles, difficile à naviguer, etc. La dernière mise à jour vous donne enfin la main sur tout cela. Désormais, il est possible de camoufler les sections Nos recommandations et Épinglé. Seuls les fichiers d’applications récentes apparaîtront alors.


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