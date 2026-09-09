Comme à chaque rentrée, Apple prend la parole pour présenter ses nouveaux produits lors d’une keynote. On vous explique où et quand suivre la conférence en direct.

Notre Live Tweet de la Keynote Apple du 9 septembre

20h26 : Voici les prix pour la France. L’iPhone 18 Pro démarre à 1479 euros. L’iPhone 18 Pro Max commence à 1629 euros. L’Apple Watch Series 12 est proposée à partir de 449 euros (version aluminium et boitier 42 mm). Comptez 50 euros de plus pour la version 46 mm. L’Apple Watch Ultra 4 sera vendue à 899 euros. Les AirPods 5 sont lancés à 149 euros en version standard et à 169 euros avec le boitier de charge sans fil. Enfin, l’iPhone Duo est lancé à… 2339 euros en version 256 Go et ça frôle les 4000 euros en version 2 To !

20h18 : La conférence est maintenant finie. Merci à tous les lecteurs qui l’ont suivi avec nous. Rendez vous sur Phonandroid pour lire toutes nos actualités sur ces produits. Et rendez-vous dans les prochaines semaines pour les tests en bonne et due forme.

20h17 : Alors, il coûte combien cet iPhone Duo ? Ca démarre à 1999 dollars avec 256 Go de stockage. Mais ça monte à 2 To. Imaginez le prix du téléphone avec ce volume de stockage. Contrairement à tous les autres produits, il ne sera pas disponible le 18 septembre mais le 23 octobre seulement.

20h15 : Côté photo, l’iPhone Duo a deux capteurs seulement. Mais Apple ne fait pas l’erreur de Samsung. Il y a un capteur 48 MP, comme les iPhone 18 Pro, et un capteur 12 MP avec zoom optique 2x. Il y a deux capteurs selfie, mais seul le capteur interne est un Facetime. Evidemment, l’iPhone Duo profite de tous les avantages d’avoir deux écrans pour la photographie. Notamment pour les photos de groupe et les selfies.

20h11 : Coté batterie, Apple promet une autonomie de 44 heures en lecture vidéo et 24 heures d’usage standard en utilisant les deux écran. Pour la recharge, la firme promet 50 % en 20 minutes.

20h10 : L’écran interne bénéficie d’une couche externe nano texturée. Un vernis a été rajouté par dessus pour éviter les rayures. Apple a créé cet écran comme une pâte feuilletée pour réduire la pliure. A l’intérieur, nous retrouvons l’A20 Pro, comme sur les iPhone 18 Pro et Pro Max, accompagné d’une grande chambre à vapeur. Il y a aussi le modem C2, le successeur du modem de l’iPhone 17e.

20h06 : Evidemment, iOS va tirer parti de l’écran de l’iPhone Duo. De nombreuses optimisations ont été apportées au système, mais aussi aux applications installées par défaut. iOS va comprendre si le téléphone est ouvert, entre-ouvert, fermé, que ce soit sur le côté ou posé sur une table. Le mode Standby est évidemment présent. Apple invite évidemment les développeurs à faire des mises à jour…

20h02 : L’écran interne mesure 7,6 pouces. L’écran externe mesure 5,4 pouces. Et l’iPhone Duo est compatible avec les stylets tactiles. Un pied de nez à Samsung ! Touch ID est présent sur la tranche, dans le bouton de mise en marche. Il y a deux couleurs : noir et blanc. Du Ceramic Shield a été intégré à l’arrière et à l’avant.

20h00 : Les animations d’iOS pour l’iPhone Duo ont l’air très soignée. Apple semble avoir appris des expérimentations de Honor, Motorola et Samsung.

19h58 : L’iPhone Duo reprend le design du Galaxy Z Fold8, avec son écran rectangulaire. La caméra Facetime est cachée derrière l’écran. C’est l’iPhone le plus fin d’Apple. Le châssis est en titane. C’est le grand retour du titane dans un smartphone.

19h55 : L’iPhone pliant est officiel ! Il s’appelle “iPhone Duo”

19h54 : One More Thing !

19h52 : Pour l’Apple Watch Ultra 4, Apple annonce 2 jours d’utilisation grace au S11. Et la montre se décline en trois couleurs. L’Apple Watch Series 12 sera vendue à partir de 399 euros et l’Apple Watch Ultra 4 à partir de 799 euros. Elles seront disponibles le 18 septembre. Et les précommandes démarrent samedi prochain.

19h50 : Apple officialise S11, le SoC des nouvelles montres avec un CPU et un NPU. Il y a quatre couleurs pour l’Apple Watch 12 aluminium, dont un joli “bronze”, deux couleurs pour la version titane et deux pour la nouvelle version céramique.

19h45 : Apple lance Audio Intelligence. L’intelligence artificielle analyse les sons autour de vous. L’Apple Watch Ultra 4 sera capable de reconnaitre des sons importants, comme la sonnerie de la porte. L’Apple Watch Ultra 4 sera aussi capable de traduire ce qui vous a été dit. Apple lance aussi Siri Recap qui permet de créer des résumés de vos réunions. Pour atteindre plus rapidement à Audio Intelligence, Apple lance une nouvelle Watchface.

19h42 : L’affichage des informations biométriques a été améliorées. Apple lance un nouveau score de santé, comme ce que propose Samsung. Il prend en compte les efforts, le sommeil et le stress. Apple Intelligence est ici aussi présent pour apporter des conseils personnalisés.

19h39 : Les deux montres bénéficient d’un nouveau capteur biométrique. Les électrodes et les diodes sont plus larges, pour plus de précision, mais sont moins gourmandes en énergie. Les montres relèvent les signaux biométriques plus souvent pour de meilleures tendances.

19h37 : Passons à l’Apple Watch 12 et l’Apple Watch Ultra 4.

19h35 : Apple promet 4 heures d’écoute avec ANC et 20 heures avec le boitier. Ils sont proposés à 129 dollars. Soit le prix des AirPods 4 sans ANC. Il existe une version à 149 dollars. Elle est livrée avec un boitier de charge compatible avec la charge sans fil.

19h34 : Le design des écouteurs restent similaires. Et ils sont compatibles avec la réduction de bruit active introduite avec les AirPods 4 ANC. L’ANC est adaptative. Ils sont compatibles avec Siri AI évidemment, mais aussi avec la traduction instantanée.

19h32 : Passons aux AirPods 5, successeurs des AirPods 4 sortis en 2024.

19h31 : Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max démarrent aux Etats-Unis à 1199 dollars et 1299 dollars. Les précommandes démarrent samedi prochain et seront disponibles le 18 septembre.

19h29 : Dynamic Island a été amélioré pour afficher jusqu’à trois activités simultanément. Apple officialise iPhone Handoff, qui permet de partager le même numéro de mobile entre plusieurs téléphones sous le même compte.

19h27 : Apple Reference Image est un système qui permet de signer les photos et assurer leur authenticité. Dans un monde où de nombreuses images qui circulent dans les médias et sur les réseaux sociaux, cette initiative rejoint celles de Google autour du signalement des contenus créés avec de l’IA.

19h25 : Apple lance Pro Controls pour prendre la main sur les réglages aussi bien en photo qu’en vidéo. Des fonctions qui étaient déjà présentes sous Android et sur les applications tierces sur iOS.

19h23 : Apple annonce l’arrivée d’un objectif à ouverture variable pour le capteur principal 48 MP. Merci Huawei ! Cette nouveauté sera certainement très appréciée par les photographes avertis.

19h22 : Apple continue de vouloir faire de l’iPhone une console de jeu en annonçant l’arrivée d’un Monster Hunter de Capcom.

19h20 : Apple annonce une amélioration de l’autonomie sur les deux nouveaux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. La promesse : 36 heures et 45 heures de lecture vidéo, respectivement. La charge rapide a aussi été améliorée. Les capacités de batterie n’ont évidemment pas été annoncées.

19h18 : Apple présente la nouvelle chambre à vapeur censée améliorer la dissipation de chaleur et la stabilité des performances de l’iPhone 18 Pro.

19h15 : Apple officialise l’A20 Pro, le SoC de l’iPhone 18 Pro. Il dispose de 6 coeurs pour le CPU et 7 coeurs pour le GPU. Le NPU compte 32 coeurs, soit deux fois plus que l’A19 Pro.

19h14 : Apple Intelligence arrivera en français, évidemment. Cela arrivera avec la prochaine mise à jour d’iOS. Siri AI sera en français uniquement en octobre.

19h12 : Evidemment, Raccourci va tirer parti de Siri AI et d’Apple Intelligence pour créer des notifications intelligentes. La génération et la correction d’image ont été largement améliorées.

19h10 : Nouvelle version de Siri : Siri AI. Apple a-t-il enfin son assistant virtuel capable d’aller chercher la concurrence ? Cette nouvelle version est capable de fonctionner avec des applications. Ca fonctionne un peu comme Gemini Live.

19h08 : L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max sont officiels. Quatre couleurs : noir, gris, glacier et “burgany”.

19h07 : On démarre fort avec l’arrivée des nouveaux iPhone.

19h06 : Apple nous rappelle comment fonctionne Apple Intelligence sur l’ensemble des plates-formes. Ca ne fait jamais de mal de revenir sur les fondamentaux.

19h03 : Tim Cook est là. Mais c’est bien John Ternus qui présente. Le passage de témoin est officiel.

19h00 : Générique de début. Nous sommes partis pour une grosse heure. On commence avec une vidéo teaser comme pour une série sur Apple TV+. C’est le coté fun.

18h55 : Bienvenue à tous sur Live en direct de Phonandroid. Nous allons suivre avec vous toutes les annonces d’Apple. Sont attendus plusieurs smartphones, dont le premier modèle pliant de la firme, ainsi que des accessoires connectés Apple Watch et AirPods. Tim Cook sera-t-il présent ? John Ternus sera-t-il seul à présenter ? Les paris sont ouverts.

(suite des commentaires en cours)

Comment suivre la keynote Apple en direct vidéo

La keynote Apple du 9 septembre 2026 est un événement particulier à bien des égards. Il s’agit de la toute première pour John Ternus en tant que nouveau PDG de la firme californienne. L’ingénieur a pris ses fonctions le 1er septembre dernier en remplacement de Tim Cook. L’autre grande sensation attendue est la présentation d’un tout nouvel appareil : un iPhone pliable. De longues années après Samsung et les constructeurs Android, la marque à la pomme va enfin commercialiser ce type de smartphone. On attend évidemment d’Apple une intégration logicielle parfaite pour ce format afin de se distinguer de la concurrence.

Nous aurons ensuite les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, qui reprennent le même design que leur prédécesseur respectif, avec quelques améliorations ici et là. La nouveauté cette année est que seuls ces deux modèles seront lancés. Pas d’iPhone 18 ou d’iPhone Air 2, il faudra attendre mars prochain pour voir ces mobiles débarquer sur le marché. Le fenêtre de septembre est désormais réservée au haut de gamme : les Pro et le pliable.

Sans surprise, une nouvelle génération de montres connectées s’apprête aussi à débarquer. On accueillera les Apple Watch Series 12, mais aussi l’Apple Watch Ultra 4. De nouveaux écouteurs sans fil devraient aussi faire leur apparition avec les AirPods 5.

Pour visionner en direct la keynote Apple en streaming vidéo, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne YouTube d’Apple. Nous avons intégré la vidéo à la fin de cet article, il vous suffit de cliquer dessus pour lancer la lecture. La conférence a lieu le mercredi 9 septembre 2026 à partir de 19 h 00, heure de Paris.

Les autres options sont de passer par le site Apple Events, l’application Apple TV, ou encore l’application Apple Developer. L’équipe de Phonandroid sera en alerte toute la soirée pour vous proposer des articles sur les annonces les plus marquantes. Vous ne manquerez ainsi rien de la keynote, même sans la regarder directement.