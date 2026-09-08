Meilleures eSIM pour Bali : laquelle choisir ?

Vous partez à Bali pour découvrir l’une des îles les plus touristiques de l’archipel indonésien ? Bali ne se limite pas à Denpasar, Kuta ou Seminyak. Si vous comptez en faire le tour, notre comparatif vous aidera à choisir la meilleure eSIM pour cette destination, avec des offres allant de 1 Go aux données illimitées.

Le Wi-Fi ne manque pas dans les hôtels, les cafés et les restaurants de Bali, mais sur la route, vous aurez besoin de Google Maps, de WhatsApp ou d’une application locale. Pour avoir la connexion pendant vos déplacements, vous pouvez choisir une eSIM de voyage parmi les nombreuses offres disponibles sur le marché.

Installez-la avant de décoller et elle fonctionnera en parallèle de votre carte SIM habituelle. Vous n’aurez ni boutique à chercher sur place, ni carte SIM à insérer dans votre portable après plusieurs heures de vol.

Une eSIM pour Bali et pour toute l’Indonésie

La plupart des fournisseurs ne vendent pas de forfait eSIM réservé à Bali. C’est l’une des destinations les plus touristiques de l’archipel, mais une eSIM pour Bali correspond à une eSIM pour toute l’Indonésie.

Certains fournisseurs eSIM proposent également des forfaits régionaux pour l’Asie qui incluent l’Indonésie. Ces offres sont surtout intéressantes si votre voyage passe aussi par d’autres destinations comme Singapour, la Malaisie ou la Thaïlande.

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Ubigi : le meilleur équilibre pour rester connecté à Bali

L’offre la plus intéressante d’Ubigi pour l’Indonésie, et donc pour Bali, comprend 25 Go de données pendant 30 jours pour 25,20 € au lieu de 28 € avec le code PHONANDROID. L’enveloppe vous offre une marge suffisante pour les usages les plus courants, y compris circuler avec Google Maps, réserver des trajets sur les applications locales Grab et Gojek, passer des appels WhatsApp ou publier régulièrement des photos pendant votre séjour.

Des forfaits moins chers sont également disponibles pour les besoins plus modestes. 3 Go valables 15 jours reviennent à 6,30 € au lieu de 7 €, et 10 Go vous coûteront 12,60 € pour une semaine, toujours avec le code promo. En choisissant une validité de 30 jours, cette même enveloppe (10 Go) passe à 14,40 € après réduction. Elle est mieux indiquée pour les voyageurs qui partent deux ou trois semaines, voire un mois complet.

Ubigi dispose aussi de forfaits illimités. Celui de 15 jours est à 36 € avec le code promo et comprend 30 Go à pleine vitesse. Une fois ce volume consommé, Internet reste accessible avec un débit ramené à 2 Mbit/s. Sur la formule de 30 jours à 53,10 € après réduction, la limite avant bridage monte à 60 Go. L’illimité ne signifie donc pas que vous conserverez le même débit pendant tout le voyage.

À Bali, Ubigi exploite le réseau d’Indosat Ooredoo Hutchison et propose la 5G quand elle est disponible. Vous bénéficiez également de la possibilité de partager votre connexion avec d’autres appareils. Enfin, l’activation Smartstart déclenche la durée de validité de votre forfait lorsque le smartphone trouve pour la première fois le réseau indonésien. Vous pourrez également acheter une recharge depuis l’application, même après avoir épuisé vos données.

Voir les forfaits Ubigi (-10 % avec le code PHONANDROID)

Saily : le plus grand réseau d’Indonésie et plusieurs protections intégrées

Saily propose une offre de base comprenant 1 Go pendant 7 jours pour 4,04 € au lieu de 4,49 € avec le code PHONANDROID. Si vous passez en Indonésie pour un week-end ou quelques jours, cette enveloppe pourrait vous suffire et rien ne vous empêche de recharger un autre forfait dans le cas contraire.

Vous pourrez toutefois choisir directement un forfait de 3 Go, valable 30 jours cette fois. Il revient à 7,19 € au lieu de 7,99 € avec le code promo. Les 5 Go sont à 11,24 € et les 10 Go à 17,54 € au lieu de 19,49 €. Pour 20 Go, il faut prévoir 28,79 € après réduction.

Saily propose également des forfaits illimités dont la durée peut aller de 5 à 30 jours. Celui de 15 jours est à 39,14 € au lieu de 43,49 € avec le code PHONANDROID. À l’instar de ses autres forfaits, y compris ceux pour l’Albanie, vous disposez chaque jour de 5 Go sans limitation de débit. Une fois cette quantité consommée, Internet reste accessible à 1 Mbit/s jusqu’à la remise à zéro de l’enveloppe quotidienne.

L’eSIM de Saily utilise le réseau Telkomsel, le plus grand opérateur mobile d’Indonésie. Elle permet de profiter de la 4G et de la 5G à Bali, à Jakarta ainsi que dans la plupart des îles du pays. Ce détail compte si votre voyage ne se limite pas aux zones très fréquentées, notamment Denpasar, Kuta, Seminyak ou Ubud.

Les avantages du forfait eSIM Saily sont nombreux. En plus d’Internet, le service inclut un bloqueur de publicités, une protection contre les sites malveillants et les traqueurs ainsi qu’une fonction permettant de modifier la localisation virtuelle de votre connexion. Le partage de connexion est également possible, et les données utilisées par les appareils connectés sont déduites de l’enveloppe du forfait.

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GoMoWorld : des forfaits au volume, avec un bon rapport qualité-prix

GoMoWorld propose uniquement des forfaits avec un volume de données fixe. Le moins cher comprend 1,7 Go valable 7 jours pour 3,59 € au lieu de 3,99 € avec le code PHONANDROID. Il faudra toutefois profiter du Wi-Fi de l’hôtel pour les vidéos et les mises à jour.

Pour 30 jours, 7 Go reviennent à 9,89 € au lieu de 10,99 €. GoMoWorld propose également 17 Go à 17,99 € et 25 Go à 26,99 € après réduction. Le forfait de 7 Go est le plus intéressant du catalogue pour Bali. Au-delà, l’offre de 25 Go d’Ubigi coûte moins cher tout en fournissant la même quantité de données.

GoMoWorld accorde par ailleurs 500 Mo valables une journée aux nouveaux utilisateurs. Cet essai gratuit permet de vérifier le fonctionnement de l’eSIM une fois arrivé à Bali avant de payer un forfait. L’installation et l’activation passent par l’application GoMoWorld. Contrairement à Ubigi et Saily, le forfait ne démarre pas automatiquement lorsque le smartphone rejoint le réseau indonésien : vous devrez l’activer vous-même dans l’application. Le partage de connexion est compris dans l’offre et un VPN européen est également inclus.

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Holafly : uniquement des forfaits illimités pour Bali

Holafly ne propose pas de forfait avec un volume de données fixe. Toutes ses offres pour Bali sont illimitées et leur prix dépend du nombre de jours choisi. L’avantage, c’est que vous ne payez pas pour une durée de 30 jours si votre voyage n’en dure que dix.

Le forfait de 3 jours coûte 11,37 € et celui de sept jours revient à 25,50 €. Pour un séjour plus long, Holafly facture 46,90 € pour 15 jours et 68,90 € pour 30 jours. Vous pourrez choisir jusqu’à 90 jours pour la durée de votre forfait.

Cette flexibilité sur les forfaits illimités a un coût : les tarifs sont plus élevés que ceux d’Ubigi, Saily ou GoMoWorld, mais vous pourrez utiliser Internet sans surveiller constamment votre consommation.

À Bali, l’eSIM Holafly utilise les réseaux de Telkomsel et XL en 4G ou en 5G lorsqu’elle est disponible. La couverture est surtout bonne dans les villes et les principales zones touristiques. Elle peut devenir moins stable dans les montagnes, la jungle ou les endroits plus isolés de l’île.

L’un des défauts des forfaits Holafly est que le partage de connexion est limité à 1 Go par jour. Cette restriction peut être un problème si vous comptez travailler sur un ordinateur ou connecter plusieurs appareils.

Voir les forfaits Holafly

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Combien de données prévoir pour une semaine ou quinze jours à Bali ?

Trois à cinq gigas peuvent tenir facilement une semaine si vous ne faites pas beaucoup de streaming. Les usages gourmands devront être réservés au Wi-Fi de l’hôtel. Les applications GPS et de transport, WhatsApp ou Messenger consomment peu en dehors des appels vidéo et du partage de fichiers volumineux.

Si vous utilisez régulièrement Facebook, TikTok ou Instagram, ou si vous écoutez de la musique en continu, visez plutôt 10 à 25 Go. L’illimité est aussi une possibilité, surtout si vous partagez votre connexion en WiFi avec d’autres appareils. Chez Saily comme chez Ubigi, vérifiez toutefois la quantité de données utilisable à pleine vitesse.

Installez l’eSIM avant de partir, elle s’activera automatiquement à destination

Installer une eSIM demande Internet. Il faudra donc le faire avant votre départ, lors des préparatifs de voyage. Vérifiez d’abord que votre smartphone est compatible avec l’eSIM et qu’il n’est pas verrouillé sur un opérateur.

Saily et Ubigi démarrent automatiquement le forfait lorsque le smartphone trouve pour la première fois le réseau partenaire en Indonésie. Vous n’aurez donc pas à l’activer manuellement. Et tant que vous n’arrivez pas à destination, le forfait ne s’activera pas.

Les deux fournisseurs laissent toutefois environ 6 mois pour activer le forfait après l’avoir acheté. Après 180 jours chez Saily, il s’active automatiquement. Le forfait Ubigi expire s’il n’a pas été activé dans les six mois.

Chez Holafly, il faut allumer la ligne et activer l’itinérance des données à l’arrivée. GoMoWorld demande un démarrage manuel dans l’application, sauf si vous avez programmé une date et une heure. Ses forfaits n’expirent pas avant leur activation.

Dans les réglages du téléphone, attribuez les données mobiles à l’eSIM de voyage. L’itinérance doit être activée sur cette ligne, car ces services passent par un opérateur partenaire. Coupez l’itinérance en revanche sur votre SIM française pour éviter de mauvaises surprises.

Pas d’appel direct, mais vous avez WhatsApp

Les forfaits eSIM de notre sélection n’incluent pas les appels GSM ni les SMS, mais seulement Internet. Votre numéro français pourra toutefois rester accessible si votre smartphone accepte deux lignes simultanément. Vous pourrez y recevoir vos SMS et des appels, mais vérifiez bien les frais éventuels auprès de votre opérateur et n’oubliez pas de désactiver l’itinérance des données.

Vous pourrez continuer à passer des appels audio ou vidéo avec WhatsApp. L’installation d’une eSIM de voyage ne modifie ni votre numéro WhatsApp ni vos conversations. Notez que Saily propose un numéro américain en option sur ses forfaits eSIM, mais il est payant.

La connexion sera-t-elle bonne partout à Bali et sur les îles voisines ?

Le réseau pose généralement moins de difficultés dans le sud, autour de Denpasar, Seminyak, Kuta, Canggu ou Uluwatu. Il peut par contre devenir irrégulier dans les reliefs, dans certaines zones rurales ou pendant une traversée en bateau. Une eSIM ne crée pas de signal là où son opérateur partenaire n’en fournit pas.