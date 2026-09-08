The Frame Pro 65 pouces : avec une impressionnante chute de prix de 1216 €, l’iconique TV de Samsung atteint son prix le plus bas pour les French Days

Alors qu’elle était affichée à 2 195,51 € à sa sortie, la TV The Frame Pro est actuellement en promotion sur Boulanger. Elle est affichée à seulement 999 €. Et durant les French Days, vous bénéficiez de 20 € de réduction supplémentaire avec le code FRENCH20, ce qui fait chuter son prix à 979 € ! C’est une offre à ne surtout pas manquer…

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Le top départ des French Days est lancé. Du 7 au 14 septembre, les sites de e-commerce bradent de nombreux produits high-tech, ce qui vous permet de faire de belles affaires. Vous souhaitez acheter une nouvelle TV et la mythique The Frame vous fait de l’oeil ? Boulanger brade actuellement la The Frame Pro 65 pouces.

Alors qu’elle est sortie l’année dernière, le prix de la The Frame Pro de 65 pouces a considérablement baissé ces derniers mois pour arriver à 1199 € seulement. À l’occasion des French Days, elle est affichée à 999 €. Mais ça n’est pas tout ! En renseignant le code FRENCH20 dans votre panier, vous avez 20 € de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à seulement 979 €.

Quelles sont les caractéristiques de la Samsung The Frame Pro 2025 ?

La The Frame est devenue la TV incontournable de tous les amateurs de déco. En effet, cette TV se distingue des autres modèles par son design unique. Ultra fine, elle se confond avec un simple tableau lorsqu’elle est en veille. Avec le mode Art, vous pouvez choisir parmi plus de 3000 chefs-d’œuvre à afficher directement dans votre salon.

Cette nouvelle gamme s’accompagne d’innovations majeures. La connexion avec le boitier One Connect se fait maintenant sans fil, dans un rayon de 10 mètres. Cela renforce l’impression d’oeuvre d’art. L’autre grande nouveauté de ce modèle est le passage au rétroéclairage Mini-LED. La The Frame Pro 2025 est donc une TV Neo QLED qui vous offre des images contrastées, avec des noirs plus profonds, ainsi que des couleurs éclatantes et une luminosité optimale. Vous pouvez donc regarder vos films et séries dans une pièce très éclairée sans que la luminosité extérieure ne soit gênante.

La TV The Frame Pro est par ailleurs dotée d’un processeur NQ4 AI Gen3 qui est suffisamment puissant pour permettre aux gamers de jouer sans aucun ralentissement. Grâce à son taux de rafraichissement qui monte jusqu’à 144 Hz, vous profitez d’images fluides. Cette TV bénéficie aussi de la compatibilité Freesync Premium Pro, Dolby Atmos et Gaming Hub, avec la 4K jusqu’à 120 Hz grâce au HDMI 2.1.