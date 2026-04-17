VIDEO

Windows 11 : ce petit outil n’a l’air de rien, mais il corrige enfin l’un des pires défauts du système

Même après des années, voire des décennies d'expérience sur Windows, il n'est pas rare de se perdre dans ses menus, tant ces derniers sont obstrués par des options inutiles. Alors, quand une petite application tierce permet de régler facilement ce problème ad vitam aeternam, elle est un véritable cadeau tombé du ciel.

Windows 11 Context Menu Manager

L'enfer est pavé de bonnes intentions, paraît-il. Peut-être est-ce par cette lentille qu'il faut regarder les menus contextuels de Windows 11. Pour sa défense, Windows dans son ensemble n'a jamais été un très bon élève en la matière. Ayez le malheur de faire un pauvre clic droit sur à peu près n'importe quel fichier, et la septième porte des Enfers s'ouvre devant vous. Vous vouliez simplement voir les propriétés dudit fichier ? Tant pis pour vous, il va falloir slalomer entre les innombrables options affichées et naviguer dans divers sous-menus pour enfin accéder au bouton souhaité.

Bon, d'accord, on en rajoute un peu pour l'effet dramatique. Mais il faut bien reconnaître que Windows n'a jamais été très fort en rangement. Pourtant, pour Microsoft, ce n'est pas faute de faire des efforts. Le menu contextuel a régulièrement droit à des mises à jour — pas toujours très bienvenues, certes, comme celle qui a apporté les options Copilot — et la firme a récemment montré des signes laissant penser que les utilisateurs auront bientôt plus de contrôle sur les options qui s'affichent. Seulement voilà, on n'a pas forcément envie d'attendre que le travail soit fait.

Cette application tierce permet de faire le ménage dans le menu contextuel de Windows 11

Comme toujours avec Windows 11, il existe heureusement des applications qui ont précisément pour but de corriger ce défaut. En vérité, il y en a même plusieurs. On pourrait par exemple vous parler de PowerToys, sans doute le meilleur utilitaire sur l'OS qui transforme littéralement son utilisation, et qui intègre un outil de gestion du menu contextuel. Mais il existe encore plus simple, encore plus rapide d'utilisation. Une application qui ne demande qu'à être téléchargée et ouverte pour enfin vous débarrasser de toutes ces options qui encombrent le menu contextuel.

Windows 11 menu contextuel bureau actualiser

Cette application, c'est la bien-nommée Windows 11 Context Menu Manager. Vous ne pouvez pas vous tromper : tout est dans le titre. Ce petit outil permet littéralement de gérer toutes (on a bien dit toutes) les options du menu contextuel reliées à d'autres applications. Plus précisément, il s'agit ici des options telles que Ouvrir avecModifier avec, ou encore Partager avec, que vous pouvez donc totalement faire disparaître en seulement quelques clics.

Sur le même sujet — Windows 11 : ce nouvel outil apporte une fonction bien pratique inspirée de macOS

Comment supprimer toutes ces options inutiles du menu contextuel de Windows 11

Pour cela, rien de plus simple. Comme expliqué plus haut, il suffit de télécharger Windows 11 Context Menu Manager puis de sélectionner les options que vous voulez camoufler. Voici la marche à suivre :

  1. Téléchargez Windows 11 Context Menu Manager en cliquant sur ce lien ou celui en bas de l'article. Veillez à bien sélectionner la bonne version pour votre PC (x64 ou ARM)
  2. Ouvrez l'application obtenue. Pas besoin de l'installer.
  3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez activer ou désactiver les options qui s'affichent à l'écran.

Windows 11 Context Menu Manager avant après

Dans l'exemple ci-dessus, on peut ainsi constater que l'option Ouvrir dans le terminal n'est plus disponible, après avoir désactivé le toggle Terminal Windows dans l'application. C'est aussi simple que ça, et ce, pour toutes les autres applications.

Pour plus d'efficacité, vous pouvez également utiliser la barre de recherche en haut de la fenêtre pour cibler directement une application qui vous enquiquine. De plus, si plusieurs personnes utilisent le même PC, vous pouvez choisir de désactiver l'option pour tout le monde, ou uniquement pour le ou la propriétaire de la session en cours via le menu Disable for en haut à droite. Enfin, plusieurs fonctionnalités bien pratiques se cachent dans le menu de chaque application, qui permettent d'ouvrir directement leur dossier d'installation, d'accéder à leurs paramètres Windows, d'ouvrir leur page Microsoft Store ou tout simplement de les désinstaller.

Windows 11 Context Menu Manager barre options


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

YouTube : ce réglage caché à activer en moins de 5 clics vous redonne le pouvoir sur le temps

Notre temps est précieux, alors éviter qu’on ne le perde, YouTube intègre depuis un moment une fonction ultra pratique : l’avance rapide et le retour en arrière grâce à un…

Le Samsung Galaxy Z TriFold 2 aurait une charnière plus fine, bonne nouvelle pour les autres modèles de pliable ?

Le Galaxy Z TriFold 2 serait équipé d’une charnière de nouvelle génération, qui permettrait de rendre le smartphone plus fin. Les autres mobiles pliables de Samsung pourraient aussi en bénéficier….

One UI 9 révèle ses premiers secrets, voici les nouveautés qui arrivent sur votre smartphone Samsung avec la mise à jour

Que nous réserve One UI 9, la prochaine mise à jour de Samsung basée sur Android 17 ? Voici un aperçu des nouveautés attendues. La dernière version bêta d’Android 17…

Google lance un outil pour payer moins cher sa nuit d’hôtel

Google proposait déjà de suivre l’évolution du prix d’un vol, la même fonctionnalité est désormais disponible pour une nuit d’hôtel. À l’approche des vacances d’été, de nombreuses personnes commencent à…

Économisez 376 € sur le Xiaomi 17 : cette offre imbattable se termine bientôt !

Lancé tout récemment en Europe, le Xiaomi 17 est déjà en promotion. La version 512 Go profite d’une réduction de près de 380 €, mais cette offre se termine bientôt….

Le commandant d’Artemis 2 est catégorique, atterrir sur la Lune est faisable et c’est pour bientôt

De retour sur Terre depuis moins d’une semaine, l’équipage d’Artemis 2 est déjà de retour au travail. Reid Wiseman, le commandant de la mission, a livré une conviction forte sur…

Plus de 20 procès et 14 milliards en jeu, Tesla n’a jamais été aussi menacé par la justice

Tesla se retrouve face à plus de 20 fronts judiciaires simultanés aux États-Unis. Les montants en jeu pourraient atteindre 14,5 milliards de dollars. Et selon une analyse détaillée, le pire…

Jusqu’à 150 € d’économie sur le Galaxy A57 : Samsung met le paquet pour le lancement

Le Galaxy A57 vient à peine de sortir qu’il bénéficie déjà d’une réduction intéressante. 120 € de remise sur la version 256 Go et 30 € de bonus reprise, en…

La moto électrique la plus avancée du monde est refroidie par… un vulgaire ventilateur de PC

La Verge TS Pro Gen2 vient de dévoiler les secrets de sa batterie à état solide. Cette moto se recharge de 10 à 80 % en 11 minutes et affiche…

La première vraie bande-annonce d’Avengers Doomsday est riche en révélations

Avengers Doomsday a enfin droit à une véritable bande-annonce, qui n’est pas avare en détails intéressants. Voici ce qu’on en retient.  Le CinemaCon, grand rassemblement mondial de l’industrie cinématographique réunissant…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.