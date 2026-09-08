Nintendo annonce une date de sortie pour le film The Legend of Zelda

Lors d’une conférence dédiée au 40e anniversaire de The Legend of Zelda, Nintendo a annoncé la date de sortie officielle du film en prises de vues réelles, tout en distillant quelques informations à son sujet, dont son titre.

legend of the zelda film
Crédit : Nintendo

Nintendo a tenu un Direct ce 8 septembre 2026, uniquement dévoué à la licence The Legend of Zelda, pour célébrer son 40e anniversaire. On en retient notamment de nouvelles informations relatives au projet de film en prises de vues réelles, dont on ne savait pas grand-chose jusqu’à présent.

On apprend que le long-métrage sortira au cinéma le 30 avril 2027, alors que l’entreprise évoquait plutôt une disponibilité en mai de l’année prochaine jusqu’ici. Il s’agit de la date de sortie pour les États-Unis, il est probable que le film débarque dans les salles en France dès le 28 avril 2027, puisque chez nous les nouveautés arrivent le mercredi, et non le vendredi.

Le remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time se montre aussi

Nous connaissons enfin le titre officiel du film. Il est sobrement intitulé “The Legend of Zelda”. Eiji Aonuma explique que les spectateurs comprendront l’absence de sous-titre quand ils l’auront vu. Il précise que l’intrigue du film ne suit pas celle d’un jeu en particulier, mais emprunte des éléments à l’ensemble de la franchise. Petite déception, Nintendo n’a pas révélé de nouvelles images du film. Nous n’avons pas de bande-annonce à nous mettre sous la dent pour l’instant.

Le film The Legend of Zelda est réalisé par Wes Ball, à qui l’on doit la saga Le Labyrinthe, ou plus récemment La Planète des singes Le Nouveau Royaume. Bo Bragason y incarne la princesse Zelda, tandis que le rôle de Link a été confié à Benjamin Evan Ainsworth. Shigeru Miyamoto est crédité en tant que coproducteur.

Des images, on en a par contre eu pour le remake du jeu vidéo The Legend of Zelda Ocarina of Time. Cette nouvelle version pour Switch 2 a l’air sublime, avec une direction artistique très marquée. Le gameplay a aussi été modernisé. Le jeu sort le 5 novembre 2026 au prix de 59,99 € en dématérialisé sur l’eShop. Unemagnifique édition spéciale Switch 2 The Legend of Zelda Ocarina of Time est aussi prévue pour le 29 octobre.

 


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