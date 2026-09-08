ChatGPT apprend à écrire comme vous : le chatbot d’OpenAI se transforme en votre clone rédactionnel

OpenAI repousse encore les limites de la personnalisation. ChatGPT n’est plus seulement capable de générer un texte en s’inspirant d’un style que vous lui aurez précisé ; le chatbot IA est désormais capable d’imiter votre propre plume.

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Crédits : 123RF

ChatGPT figure parmi les chatbots IA les plus populaires, aux côtés de Gemini et de Claude. Et récemment, il a observé un remaniement de ses limites. D’abord, OpenAI a annoncé la fin des limites de conversation dans la version gratuite de son IA. Ensuite, ChatGPT est devenu la première IA sous surveillance renforcée de l’Union européenne et va donc devoir respecter la législation sur les services numériques.

Mais cela n’empêche pas l’entreprise de continuer à développer son produit. Après avoir transformé son IA en véritable espace de travail pour tous les utilisateurs, OpenAI lui donne désormais les moyens d’imiter votre style d’écriture et corrige ainsi l’un des plus gros « défauts » des chatbots : l’uniformisation du discours, tant sur le fond que sur la forme.

OpenAI transforme ChatGPT en copycat

Un copycat est une chose (ou une personne) qui reproduit fidèlement le style d’une autre. En donnant les moyens à ChatGPT d’imiter votre plume, OpenAI transforme son chatbot IA en copycat. Comment ? En vous permettant de lui donner accès à des exemples réels provenant de vos propres applications.

Dans une capture d’écran partagée par Gael Breton sur X (ex-Twitter), on voit la fenêtre de présentation de cette nouvelle fonctionnalité intitulée « Configurer le style d’écriture », avec pour description : « ChatGPT écrira dans votre voix en se référant aux exemples issus de vos applications connectées ».

ChatGPT imite votre style d'écriture
Crédits : @GaelBreton via X

Cette fonction inédite prend en charge trois types d’applications : les messageries instantanées comme Slack, les Documents comme Google Drive et Notion et les e-mails comme Gmail. Si vous utilisez la fonction Style d’écriture, c’est donc aux contenus de ces plateformes que se référera ChatGPT lorsque vous lui demanderez de générer un nouveau document, message ou e-mail.

Cette imitation est granulaire. On ne s’exprime pas nécessairement de la même façon selon que l’on échange par SMS, où le ton peut être plus détendu, ou par e-mail, où l’on est généralement plus cordial. En connectant ChatGPT à vos applications (e-mail, messagerie instantanée et documents), le chatbot IA pourra apprendre ces différences de ton en fonction du contexte et du canal utilisé.

C’est là la différence avec les Styles de Claude : le chatbot d’Anthropic dispose d’une fonction de personnalisation similaire, mais l’utilisateur doit télécharger ou coller des extraits pour que le chatbot IA puisse ensuite générer un style sur mesure. Pour le moment, il s’agit d’une fonction en cours de test auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs et on ignore quand OpenAI étendra sa disponibilité.


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