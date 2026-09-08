Le pack Samsung Galaxy S26 avec les Buds 4 offerts est à prix sacrifié pour les French Days

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, et vous cherchez un modèle récent avec des caractéristiques haut de gamme ? Durant les French Days, vous pouvez vous équiper de l’excellent Samsung Galaxy S26 à prix sacrifié. Alors qu’il était affiché à 999 € en début d’année, le smartphone passe à seulement 699 € dans un pack avec les Galaxy Buds 4 !

Pack Samsung Galaxy S26 + Buds4

La nouvelle édition des French Days a débuté hier et continue jusqu’au 14 septembre. Durant cette courte, les sites de e-commerce bradent de nombreux produits high-tech. Casques, écouteurs, tablettes, TV ou encore smartphones, ils profitent tous de belles chutes de prix.

Sorti il y a quelques mois seulement, le récent Samsung Galaxy S26 est en promotion sur la Fnac. Le smartphone est ainsi affiché à 699 € seulement au lieu de 999 € dans un pack avec les Buds 4. C’est un prix sacrifié, sachant qu’à eux seuls, les Buds 4 valent déjà 179 €.

Quelles sont les caractéristiques des Samsung Galaxy S26 ?

Le Galaxy S26 a rejoint la grande famille des smartphones Samsung en début d’année, se positionnant déjà parmi les meilleurs modèles disponibles dans cette gamme de prix. Grâce à sa puissante puce Exynos 2600 accompagnée de 12 Go de RAM, c’est un smartphone qui profite de performances de haute volée. On retrouve aussi un espace de stockage de 256 Go, ce qui vous permet de stocker de nombreux contenus directement sur votre smartphone.

Côté écran, le Samsung Galaxy S26 est doté d’un bel écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces avec une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement dynamique jusqu’à 120 Hz. Cela vous permet d’avoir une expérience optimale, avec des d’images contrastées, colorées et fluides.

Enfin, la partie photo n’est pas en reste. Ce modèle est équipé d’un module triple capteur à l’arrière. On retrouve ainsi un grand angle 50 MP, accompagné d’un ultra grand angle 12 MP et d’un téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x. Le capteur selfie de 12 MP vient compléter le tout.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Gemini s’adapte encore mieux à notre contexte personnel avec cette nouveauté

Google travaille sur une fonctionnalité permettant à l’utilisateur d’indiquer rapidement à Gemini qu’il doit se souvenir d’informations affichées à l’écran. Les assistants IA sont de plus en plus performants pour…

🚨 Suivez avec nous la keynote du premier smartphone pliant d’Apple

Comme à chaque rentrée, Apple prend la parole pour présenter ses nouveaux produits lors d’une keynote. On vous explique où et quand suivre la conférence en direct. La keynote Apple…

Netflix, Prime Video, Disney+ et HBO Max diffusent de plus en plus de pubs à leurs abonnés

Les platreformes de streaming proposant des abonnements à bas prix avec publicité ont tendance à en diffuser de plus en plus aux utilisateurs. Depuis quelques années, les différentes plateformes de…

Le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 chute à moins de 600 € pendant les French Days, vite !

Vous cherchez un ordinateur portable pas cher et performant pour la rentrée ? Ce bon plan est fait pour vous ! Nous avons trouvé un modèle très intéressant actuellement en…

Look d’iPhone Pro, mais deux capteurs 200 MP et une énorme batterie : le Honor Magic 9 Pro Max intrigue

Le Honor Magic 9 Pro Max s’apprête à débarquer sur le marché avec une fiche technique impressionnante et un design qui nous rappelle quelque chose. Non, ce n’est pas l’iPhone…

Apple s’apprêterait à corriger le point faible que tous les sportifs reprochent à sa montre la plus chère

Apple doit bientôt lever le voile sur sa prochaine génération de montres. Une ultime indiscrétion prête à l’Apple Watch Ultra 4 une réponse au principal défaut reproché à cette gamme…

AirPods Pro 3 : le prix chute sous la barre des 200 euros pendant les French Days, vite !

S’il y a bien un produit qu’Apple vend comme des petits pains, ce sont les AirPods. Et pour cause, c’est la marque à la pomme qui a largement contribué à…

Amazon brade le JBL Tune 780NC : le casque à réduction de bruit est à 54 € (-58%)

Le JBL Tune 780NC est le modèle le plus récent de la série de casques abordables de JBL. Grâce à une réduction de presque 60%, il est actuellement à moins…

Ces montres connectées Galaxy Watch de Samsung sont abandonnées, elles ne recevront plus de mises à jour

Samsung a cessé le support logiciel de ses montres connectées Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic. Ces modèles sont privés de mises à jour majeures, mais aussi de…

French Days Marshall Middleton : le prix de l’iconique enceinte Bluetooth chute encore plus avec ce code

Vous êtes fans de musiques et vous voulez pouvoir emporter partout avec vous une enceinte de qualité qui vous permet de profiter d’un son puissant et riche ? Ne cherchez…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.