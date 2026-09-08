Le pack Samsung Galaxy S26 avec les Buds 4 offerts est à prix sacrifié pour les French Days

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, et vous cherchez un modèle récent avec des caractéristiques haut de gamme ? Durant les French Days, vous pouvez vous équiper de l’excellent Samsung Galaxy S26 à prix sacrifié. Alors qu’il était affiché à 999 € en début d’année, le smartphone passe à seulement 699 € dans un pack avec les Galaxy Buds 4 !

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La nouvelle édition des French Days a débuté hier et continue jusqu’au 14 septembre. Durant cette courte, les sites de e-commerce bradent de nombreux produits high-tech. Casques, écouteurs, tablettes, TV ou encore smartphones, ils profitent tous de belles chutes de prix.

Sorti il y a quelques mois seulement, le récent Samsung Galaxy S26 est en promotion sur la Fnac. Le smartphone est ainsi affiché à 699 € seulement au lieu de 999 € dans un pack avec les Buds 4. C’est un prix sacrifié, sachant qu’à eux seuls, les Buds 4 valent déjà 179 €.

Quelles sont les caractéristiques des Samsung Galaxy S26 ?

Le Galaxy S26 a rejoint la grande famille des smartphones Samsung en début d’année, se positionnant déjà parmi les meilleurs modèles disponibles dans cette gamme de prix. Grâce à sa puissante puce Exynos 2600 accompagnée de 12 Go de RAM, c’est un smartphone qui profite de performances de haute volée. On retrouve aussi un espace de stockage de 256 Go, ce qui vous permet de stocker de nombreux contenus directement sur votre smartphone.

Côté écran, le Samsung Galaxy S26 est doté d’un bel écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces avec une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement dynamique jusqu’à 120 Hz. Cela vous permet d’avoir une expérience optimale, avec des d’images contrastées, colorées et fluides.

Enfin, la partie photo n’est pas en reste. Ce modèle est équipé d’un module triple capteur à l’arrière. On retrouve ainsi un grand angle 50 MP, accompagné d’un ultra grand angle 12 MP et d’un téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x. Le capteur selfie de 12 MP vient compléter le tout.