The Legend of Zelda Ocarina of Time remake : Nintendo dévoile une longue vidéo de gameplay sur Switch 2

Nintendo a révélé de longues minutes de gameplay du remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Switch 2. Entre respect de l’oeuvre originale et modernisation nécessaire de certaines mécaniques, ce titre est pour le moins intrigant.

Pour les 40 ans de The Legend of Zelda, Nintendo a tenu une conférence Direct riche en annonces. Nous avons eu la date de sortie et le nom exact du film en prises de vues réelles, mais surtout de longues séquences de gameplay pour le remake Switch 2 d’Ocarina of Time annoncé il y a quelques mois.

Le monde est bien plus ouvert et riche en détails que dans le jeu original. Graphiquement, le titre est superbe, mais la direction artistique risque de diviser les joueurs. Le character design de Link risque notamment de laisser certains circonspects. Le passage à une nouvelle ère permet également d’intégrer une fonctionnalité de météo dynamique.

Un remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time qui semble ambitieux

On assiste aussi à une refonte complète des donjons, qui ne pouvaient pas être laissés tels quels. La structure labyrinthique avec un système de portes et de clés a disparu. On a pu apercevoir de manière succinte le Temple de l’Eau, avec des énigmes repensées et basées sur la physique, qui est justement un point fort des derniers Zelda (Breath of the Wild et Tears of the Kingdom).

Les combats ont été remaniés pour offrir un peu plus de nervosité, mais le principe de Visée Z pour verrouiller la caméra sur un ennemi a été conservé. On peut aussi voir la possibilité de parer ou d’esquiver les attaques, ainsi que de changer d’arme en plein combat. L’intrigue et les musiques sont maintenues, alors qu’une nouvelle fonction permet de fredonner un air capturé par le micro de la console pour simuler un air d’ocarina.

Il ne va pas falloir attendre trop longtemps avant de pouvoir jouer à ce remake. Sa date de sortie est annoncé au 5 novembre 2026, en exclusivité sur Switch 2. Il coûte 59,99 € en dématérialisé sur l’eShop et 69,99 € en version boîte (prix conseillé), mais cette dernière peut être trouvée moins cher chez certains commerçants. Pour cette occasion, Nintendo lance aussi la toute première Switch 2 édition collector, aux couleurs de Zelda. Celle-ci sera disponible à partir du 29 octobre. Une manette Ocarina of Time sera aussi commercialisée.