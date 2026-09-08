-52% sur les Galaxy Buds 4 Pro : les écouteurs Samsung chutent sous les 120 €

Les Galaxy Buds 4 Pro sont à moitié prix. Amazon vend les écouteurs haut de gamme de Samsung à 169 € avec un chargeur secteur, puis une ODR fait tomber leur prix à 119 € après achat.

Galaxy Buds4 Pro

Lancés au printemps 2026 à 249 €, les Galaxy Buds 4 Pro sont actuellement affichés à 169 € sur Amazon. La remise immédiate est 80 €, mais Samsung propose en ce moment une ODR de 50 € sur ses écouteurs. L’offre concerne la version noire et comprend également un chargeur secteur Samsung. Surtout, le produit est vendu et expédié directement par Amazon.

Ce détail a son importance puisque Samsung exclut de son offre de remboursement les achats réalisés auprès d’un vendeur présent sur une marketplace. Vous devrez d’abord régler les 169 € demandés par Amazon, puis effectuer une demande auprès de Samsung pour récupérer 50 € par virement bancaire. Au total, les Galaxy Buds 4 Pro reviennent ainsi à 119 € au lieu de 249 €, soit une économie de 130 € et une baisse d’un peu plus de 52%.

L’ODR mise en place par Samsung concerne les achats effectués jusqu’au 15 novembre 2026. La demande doit ensuite être envoyée en ligne au plus tard le 29 novembre, avec la facture, la confirmation de commande, un RIB et une photo de l’étiquette découpée sur l’emballage. Samsung annonce un remboursement sous quatre semaines à compter de la validation du dossier.

Un haut-parleur pour les basses, un autre pour les aigus

Les Galaxy Buds 4 Pro utilisent deux haut-parleurs distincts. Le woofer s’occupe des basses et le tweeter restitue les fréquences plus élevées. Cette architecture évite de demander au même composant de tout reproduire et donne davantage de précision au son. Les écouteurs prennent aussi en charge l’audio UHQ en 24 bits à 96 kHz avec les smartphones Galaxy compatibles.

La réduction de bruit active analyse la manière dont chaque écouteur tient dans votre oreille et adapte son fonctionnement à votre environnement. L’égaliseur suit le même principe afin de corriger le rendu sonore lorsque vous bougez ou que l’ajustement change légèrement.

Samsung a également travaillé les appels. Plusieurs microphones sont associés à un capteur qui détecte les vibrations produites lorsque vous parlez. Votre voix reste ainsi plus facile à entendre dans une rue animée, une gare ou un café bruyant.

Avec la réduction de bruit activée, l’autonomie des Buds 4 Pro est de 6 heures par charge et va jusqu’à 26 heures avec le boîtier. Elle monte à 7 heures et 30 heures au total sans ANC. Les écouteurs profitent enfin d’une certification IP57, qui les protège contre la poussière, la transpiration et une immersion temporaire dans l’eau. Le boîtier n’est toutefois pas étanche.


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