Android 17 : Xiaomi lance la bêta d’HyperOS 4, voici les smartphones compatibles

Xiaomi annonce le déploiement de la bêta d’HyperOS 4 sur de premiers modèles de smartphones. Cette version permet aux utilisateurs de passer à Android 17.

Xiaomi 17 ultra test écran
Crédits : Phonandroid

On y est enfin. Plusieurs mois après le lancement de la bêta d’HyperOS 4 en Chine, Xiaomi ouvre les vannes pour les utilisateurs en Europe. Cette version de la surcouche logicielle maison de la marque est basée sur Android 17, déployé il y a quelques mois. Il s’agit d’une bêta ouverte, à laquelle on peut s’inscrire depuis l’application Xiaomi Community. Suivez le chemin ME > Beta testing > Recruiting test pour accéder au questionnaire, qui permet de télécharger et d’installer la bêta d’HyperOS 4 sur votre smartphone.

“Nous vous recommandons vivement de sauvegarder vos données importantes sur un service cloud ou sur votre ordinateur avant la mise à jour”, précise Xiaomi, qui rappelle que les versions bêta ne sont pas aussi stables que les versions officielles et qu’il peut exister des problèmes de compatibilité avec certaines applications tierces. Il est aussi recommandé de posséder des connaissances de base en matière de flash de firmware et de dépannage.

HyperOS 4 (Android 17) débarque sur les smartphones haut de gamme récents de Xiaomi en Europe

“Pour certaines versions bêta, la vérification de votre compte Xiaomi peut être requise pour activer votre appareil dans le cadre de la gestion des versions”, ajoute le constructeur. Notez que vous ne pourrez revenir à Xiaomi HyperOS 3 qu’en réinitialisant votre appareil. Si vous installez la bêta d’HyperOS 4, mieux vaut donc partir sur l’idée de la conserver jusqu’à la mise à disposition de la version stable de la mise à jour.

Voici les modèles qui sont pour l’instant compatibles avec la bêta HyperOS 4 (d’autres rejoindront le programme prochainement) :

La bêta d’HyperOS 4 est déjà disponible :

La bêta d’HyperOS 4 sera déployée le 17 septembre :

Avec le système de Xiaomi, les mises à jour bêta ne sont pas forcément proposées tout de suite après la validation de votre inscription. Vous pouvez vérifier manuellement la disponibilité dans Paramètres > Mon appareil > Appuyez sur le numéro de version pour rechercher les mises à jour ou attendre la prochaine vague de déploiement.


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