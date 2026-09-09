Windows 11 : les PC avec 8 Go de RAM démarreront plus vite et seront plus performants

Microsoft confirme que son travail d’optimisation sur Windows 11 sera bénéfique même aux PC avec 8 Go de mémoire RAM. En revanche, on ne sait pas quand cela arrivera.

Début 2026, Microsoft annonce avoir compris que Windows 11 n’est pas à la hauteur des attentes de ses utilisateurs. La firme de Redmond lance un plan de refonte du système d’exploitation, notamment pour améliorer ses performances de manière globale.

Si cet objectif avait été avancé il y a 2 ans, il aurait probablement ciblé les PC dotés d’au moins 16 Go de mémoire RAM, voire plus. Après tout, les configurations à 8 Go de RAM étaient vouées à disparaître il n’y a pas si longtemps.

Mais c’était sans compter sur la crise de la mémoire RAM. Avec les pénuries et la flambée du prix des barrettes mémoire, beaucoup se sont dit que ce n’était pas le moment de lâcher leur machine même ancienne. Conséquence : Microsoft doit les intégrer dans son projet de transformation de Windows 11.

Début août 2026, l’entreprise dévoile comment elle compte s’y prendre pour booster les performances de Windows sur les PC avec 8 Go de RAM. Et environ une semaine plus tard, on apprend que c’est en bonne voie.

Même les PC avec 8 Go de RAM profiteront mieux de Windows 11

Lors d’une conférence à l’IFA de Berlin, Mark Linton, vice-président de la division Windows & Devices chez Microsoft, confirme que les gains sont réels. « Nous avons réalisé des progrès significatifs sur des aspects tels que le temps de démarrage, la réactivité de Windows Hello […] », explique-t-il, tout en précisant optimiser Windows 11 « pour que 8 Go de RAM fonctionnent parfaitement sur ces machines également ».

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Ces déclarations ne sont pas accompagnées de chiffres, et font probablement référence à un build interne de Windows 11, non accessible au public. Il faudra attendre avant que ces changements arrivent d’abord en version bêta pour les inscrits au programme Windows Insider, puis dans une version stable déployée à l’ensemble des utilisateurs. Aucune date n’a été avancée pour le moment.

Source : Windows Latest