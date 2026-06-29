Windows 11 devient plus rapide sur certains PC avec la mise à jour de juin 2026

Microsoft commence à déployer une nouveauté aperçue il y a quelques mois sur plus de machines. Elle rend Windows 11 plus réactif dans certaines situations, ce qui peut se voir au quotidien.

Les récentes promesses de Microsoft concernant Windows 11 sont à prendre avec des pincettes. Début 2026, la firme de Redmond annonçait qu'elle supprimerait la présence de l'IA dans le système là où elle n'a pas vraiment de raison d'être. Mais quelques mois plus tard, force est de constater que c'est l'inverse qui se produit, avec par exemple l'installation automatique de Copilot. En revanche, il y a des choses qui vont dans le bon sens : Microsoft disait aussi vouloir rendre Windows 11 plus performant et, pour le moment, ça se vérifie.

Pour parvenir à ce résultat, les solutions envisagées sont multiples. On pense à la refonte de certains éléments avec le framework WinUI 3, adapté aux exigences modernes. Il existe également le Low Latency Mode (LLP), dont on a entendu parler il y a quelques mois, mais jusque là réservé à une poignée d'utilisateurs. Bonne nouvelle, la mise à jour KB5095093 de juin 2026, optionnelle, déploie cette fonction sur plus de PC. Mais à quoi sert-elle exactement ?

Le Low Lantency Profile de Windows 11 débarque sur plus d'ordinateurs

L'idée est d'accélérer l'ouverture de certains éléments de Windows 11 : le menu Démarrer, les Paramètres Rapides ou encore le Centre de Notifications (et les notifications elles-mêmes). Il s'agit de leur allouer plus de ressources, en l'occurrence celles du processeur. Sauf qu'il ne faut pas en faire trop, surtout sur les PC portables où une telle manoeuvre impacte l'autonomie de la batterie. La solution ? Une hausse ponctuelle, la plus courte possible.

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Le LLP augmente ainsi l'utilisation du CPU sur 3 secondes au maximum, juste le temps d'ouvrir plus rapidement les éléments cités plus haut. Le gain de temps est appréciable, mais gardez en tête qu'il se verra en majorité sur les configurations peu puissantes, avec 8 Go de RAM et un processeur de type Intel Core i3. Seule ombre au tableau, Microsoft ne précise pas quels sont les PC qui profiteront du mode avec la mise à jour de juin. Vous pouvez cependant le vérifier une fois cette dernière installée en suivant un tutoriel chez nos confères de Windows Latest.