Windows 11 : à quoi sert ce nouveau bouton secret caché dans l’Explorateur de fichiers ?

Un mystérieux bouton caché a fait son apparition dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11. S’il n’est pas encore fonctionnel, certains ont enquêté sur sa potentielle utilité. Voici ce que l’on sait à son sujet.

Ces derniers temps, Microsoft semble accorder une grande importance à l’Explorateur de fichiers : elle l’a enfin doté d’un véritable mode sombre – même s’il a été victime d’un bug éblouissant –, mais elle travaille également à le rendre plus efficace et moins gourmand en mémoire vive grâce à une mise à jour visant à optimiser la recherche.

À ces nouveautés s’ajoute un bouton inédit, caché pour le moment, qui pourrait bientôt venir enrichir les fonctionnalités de l’Explorateur de fichiers. Si aucune information explicite ne définit son rôle, il y a de grandes chances qu’il soit (encore) lié à l’IA maison de Microsoft : Copilot.

Microsoft préparerait encore un nouveau bouton Copilot pour l’Explorateur de fichiers de Windows 11

Ce nouveau bouton n’est pas encore fonctionnel, ni même réellement visible. Dans l’Explorateur de fichiers, survoler une icône grise son arrière-plan (quand on est en mode clair, sinon celui-ci s’éclaricit). C’est exactement ce qu’il se passe avec ce nouveau bouton : passer la souris sur l’espace vide à droite de la barre de navigation révèle subtilement son emplacement comme le montre la capture d’écran ci-dessous.

Repéré par @phantomofearth dans les dernières versions Preview de Windows 11, ce bouton a intrigué les membres du programme Windows Insider qui ont cherché à découvrir son utilité. Selon nos confrères de Windows Central, il pourrait être lié, encore une fois, à Copilot – comme si l’IA de Microsoft n’était pas déjà assez omniprésente dans l’Explorateur de fichiers.

C’est en tout cas ce que suggèrent des lignes de code : elles évoquent une fonctionnalité baptisée « Chat with Copilot », mais également une option permettant de détacher l’interface de l’IA de l’Explorateur. On peut supposer que ce bouton serait une passerelle vers un panneau latéral ou une fenêtre contextuelle permettant d’interagir directement avec Copilot au sujet d’un fichier spécifique.

Cette fonction viendrait alors renforcer l’intégration de l’IA, qui dispose déjà d’une option « Ask Copilot » accessible via un clic droit sur un fichier sélectionné. Toutefois, cette dernière n’est pas la plus fluide, ni la plus cohérente. Notons également que Microsoft prépare déjà une nouvelle option qui serait baptisée « Demander à Microsoft 365 Copilot ».

Quoi qu’il en soit, ce bouton n’est pas encore officiel : Microsoft peut toujours le modifier, voire l’abandonner avant sa sortie. Et si jamais cette omniprésence de Copilot dans l’Explorateur de fichiers vous agace, il existe une alternative bien pratique : Files, qui devient plus efficace grâce à la prise en charge d’un outil clé de PowerToys.