HBO Max et Paramount+ vont fusionner en une unique plateforme, gare au nouveau prix

Paramount Skydance annonce qu'un seul service de streaming regroupant HBO Max et Paramount+ va voir le jour une fois l'acquisition de Warner Bros. Discovery définitivement entérinée.

Après des mois de rebondissements, il est devenu presque certain que Paramount Skydance va racheter Warner Bros. Discovery. Netflix semblait avoir raflé le gros lot, mais Paramount Skydance a fait monter les enchères et la plateforme de streaming vidéo numéro 1 du monde s'est retirée du dossier, ne désirant pas surpayer une telle acquisition. Un coup dur, surtout que Netflix était convaincu que le deal allait être bouclé, communiquant même le rachat auprès de ses clients.

Que va-t-il advenir de HBO Max et des productions HBO une fois qu'elles seront tombées officiellement dans l'escarcelle de Paramount Skydance ? “Nous prévoyons de fusionner les deux services, ce qui nous permet aujourd'hui de compter un peu plus de 200 millions d'abonnés directs”, explique David Ellison, PDG de Paramount, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs ce 2 février 2026. “Nous sommes convaincus que l'offre combinée, compte tenu de la richesse du contenu et de nos capacités technologiques, nous permettra de rivaliser avec les acteurs les plus importants du marché”, poursuit-il, cité par Variety.

“HBO doit rester HBO”

Tous les contenus HBO Max et Paramount+ seront donc unis au sein d'une offre unique et du même portail technologique. Reste à savoir lequel absorbera ou l'autre, ou si le groupe décide de créer une toute nouvelle plateforme pour marquer le coup. On peut aussi craindre un prix prohibitif pour ce nouveau service. HBO Max Premium (meilleure qualité d'image et d'audio, pas de publicité) coûte actuellement 13,99 euros par mois. Un tarif intéressant étant donné la richesse et la nature du catalogue, quand on compare à Netflix ou Disney+. Avec l'ajout des contenus Paramount+, on pourrait se rapprocher des prix de la concurrence, à savoir presque 20 euros mensuels.

Quant à l'avenir des productions HBO, David Ellison se veut rassurant. “Casey et son équipe font un travail absolument remarquable chez HBO […] Nous souhaitons qu'elle puisse fonctionner de manière indépendante, afin que HBO puisse continuer à exceller dans ce qu'elle fait déjà. Pour nous, HBO doit rester HBO”, déclare-t-il. Espérons que la promesse soit tenue.