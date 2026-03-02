Redmi Note 14 Pro+ à moins de 250 € : une offre imbattable sur un smartphone complet

Le Redmi Note 14 Pro+ fait l'objet d'une offre exceptionnelle en ce moment, avec un tarif divisé par deux. Pour moins de 250 €, il devient un milieu de gamme ultra compétitif, avec des performances solides.

Voir l'offre sur le Redmi Note 14 Pro+

Lancé l'année dernière, le Redmi Note 14 Pro+ 5G est un excellent smartphone milieu de gamme, malgré l'arrivée de son successeur, le Redmi Note 15 Pro+. Il offre une expérience solide pour un prix de 473 € au moment de sa sortie. Grâce aux promos Choice Day sur AliExpress, il est actuellement proposé à moitié prix, soit à moins de 240 €.

Le Redmi Note 14 Pro+ est affiché à 262 €, mais vous pouvez faire baisser le prix de 25 € supplémentaires avec le code promo SSPH25. Le smartphone est livré gratuitement depuis la France, dans un délai de un à quatre jours. Vous avez également la possibilité de payer en 4 fois avec PayPal. Le code est valable pour un stock limité.

Redmi Note 14 Pro+ : un milieu de gamme performant à moins de 250 €

Le Redmi Note 14 Pro+ est un smartphone milieu de gamme équipé de la puce Snapdragon 7s Gen 3 qui offre des performances confortables pour n’importe quel usage. La qualité de l’expérience proposée repose également sur un bel écran AMOLED de 6,67 pouces (2712 x 1220 px), avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous profitez ainsi d’une bonne fluidité, notamment pour les jeux vidéo.

La partie photo quant à elle s’appuie sur trois capteurs à l'arrière : 200 MP (grand angle), 8 MP (ultra grand angle) et un capteur macro de 2 MP pour les prises rapprochées. Dans l’ensemble, le Redmi Note 14 Pro+ prend de belles photos comme nous avons pu le confirmer lors de notre test.

Le smartphone dispose d'une batterie de 5 100 mAh compatible avec une charge rapide de 120W. Comptez une quarantaine de minutes pour le charger intégralement.