Apple lance l’iPad Air M4 : moins cher et plus performant, que demande le peuple ?

Apple frappe un grand coup sur le marché des tablettes avec son nouvel iPad Air M4. Annoncé 30 % plus rapide que l'ancien modèle, il se rapproche des performances de l'iPad Pro, tout en voyant son prix diminuer. Un rafraîchissement bienvenu de la gamme, alors que l'intérêt des consommateurs pour ce type d'appareil a tendance à faiblir.

Presqu'un an jour pour jour après l'annonce de l'iPad Air M3, Apple lance son successeur, l'iPad Air M4. Grâce à cette nouvelle puce basée sur une architecture comprenant un CPU 8 cœurs et un GPU 9 cœurs, la tablette est jusqu’à 30 % plus rapide que le modèle de la génération précédente, prétend Apple. Bien sûr, la firme ne vise pas les possesseurs d'un iPad Air M3 pour écouler les iPad Air M4, mais les consommateurs qui ont un iPad plus ancien. Sachez donc que cet iPad Air 2026 est jusqu’à 2,3 fois plus rapide que l’iPad Air avec puce M1.

L'iPad Air devient une alternative des plus crédibles à l'iPad Pro pour les créatifs et les professionnels. Apple Creator Studio, Pixelmator Pro, Final Cut Pro… les utilisateurs de ces applications verront leur productivité progresser avec cette tablette. La marque prétend que la puce M4 délivre des rendus 3D pro avec ray tracing plus de 4 fois plus rapidement que l’iPad Air avec M1.

GPU, IA, réseaux mobile et Wi-Fi, tout va plus vite

“Les éclairages, les reflets et les ombres gagnent en précision, pour des expériences de gaming extrêmement réalistes”, communique Apple, qui précise qu'avec le GPU de la M4, l’iPad Air prend en charge le mesh shading et le ray tracing à accélération matérielle de deuxième génération.

L’IA est bien entendu mise en avant. On nous promet une bande passante mémoire plus rapide, qui passe à 120 Go/s, et “un Neural Engine incroyablement performant”, 3 fois plus rapide que celui de l'iPad Air M1. Ces améliorations devraient contribuer à offrir une meilleure expérience avec les capacités d'IA locales de la tablette, avec une exécution plus rapide des actions exigées aux modèles, comme la recherche de sujets et de textes sur les photos ou la suppression de l’arrière-plan d’une séquence vidéo dans Apple Creator Studio.

L'appareil embarque une puce réseau maison, la N1, qui prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread. Apple assure que ce composant permet de booster les performances de connectivité quand l'iPad Air est connecté à un réseau Wi-Fi sur la bande de fréquence des 5 GHz. Le partage de connexion et AirDrop en profitent aussi.

Les modèles d’iPad Air compatibles avec la connectivité cellulaire sont équipés du modem C1X, là encore conçu par Apple. L'entreprise promet des performances de données cellulaires jusqu’à 50 % plus rapides que sur l’iPad Air avec puce M3, tout en consommant jusqu’à 30 % d’énergie de moins. L'appareil supporte la technologie eSIM pour ne pas s'embêter avec une carte SIM physique.

L'iPad Air M4 coûte moins cher que le M3

L'iPad Air M4 est bien sûr livré sous iPadOS 26, avec le design Liquid Glass, le système de gestion des fenêtres optimisé, ainsi qu'une nouvelle barre des menus pour accéder aux commandes d’une app d’un simple geste de balayage vers le bas ou en déplaçant le curseur vers le haut. L'app Fichiers a fait peau neuve, proposant une présentation par liste actualisée et de nouvelles options de personnalisation des dossiers, tandis qu'avec les dossiers dans le Dock, l'utilisateur accède rapidement à ses téléchargements et documents.

Côté accessoires, on retrouve le stylet Apple Pencil (USB-C ou Pro) et le clavier physique Magic Keyboard, qui ne bénéficient eux d'aucune nouveauté. L’Apple Pencil Pro est vendu 149 €, l’Apple Pencil USB-C au prix de 89 €. Le Magic Keyboard se décline en blanc et noir et coûte 329 € pour l'iPad Air de 11 pouces et 349 euros pour celui de 13 pouces.

Les iPad Air 11 pouces et 13 pouces avec puce M4 seront disponibles dans les coloris bleu, mauve, lumière stellaire et gris sidéral, dans les configurations 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Comptez 669 € pour l’iPad Air Wi-Fi 11 pouces et 839 € pour le modèle Wi-Fi + Cellular. C'est 50 euros de moins que les versions équivalentes de l'iPad Air M3. L’iPad Air 13 pouces est proposé à partir de 869 € pour le modèle Wi-Fi uniquement et de 1 039 € pour le modèle supportant aussi le réseau mobile. Dans ce cas, on assiste à une baisse de 100 euros par rapport aux tablettes de l'année dernière.