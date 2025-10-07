L’Explorateur de fichiers de Windows 11 se dote enfin d’un vrai mode sombre, il était temps

Microsoft uniformise enfin l'interface de l'Explorateur de fichiers de Windows 11 quand le mode sombre est activé. Ce dernier va être étendu à des éléments d'UI qui en étaient jusqu'ici privés.

À force d'ajouter des couches à son système, Microsoft a rendu Windows incohérent visuellement. Le phénomène est notamment connu en ce qui concerne les paramètres de l'OS, répartis entre l'interface moderne de Windows 11 et des sous-menus obscurs qui datent de nombreuses années.

Le même problème existe pour le mode sombre de l'Explorateur de fichiers. Naviguer dans les différentes catégories ou au sein des dossiers ne pose pas de problème. Par contre, certaines fenêtres contextuelles et boîtes de dialogue ne sont pas du tout adaptées au mode sombre et continuent d'apparaître sous leur forme originale. Un souci qui serait sur le point d'être corrigé.

Microsoft octroie à l'Explorateur de fichiers de Windows 11 un mode sombre complet

Dans la version Windows 11 Build 26120 (canal bêta), Windows Latest a réussi à activer une fonction cachée qui permet d'étendre le mode sombre à l'ensemble de l'expérience de l'Explorateur de fichiers. On obtient ainsi une interface plus cohérente, et on a moins l'impression que Microsoft ait empilé des éléments sans avoir vraiment réfléchi à l'esthétique générale.

Comme vous pouvez le constater en regardant les captures d'écran ci-dessous, des fenêtres comme celle des transferts de fichier, du refus d'accès à un dossier ou du message de confirmation lors de la suppression d'un dossier se parent de noir. Elles sont ainsi bien mieux intégrées au reste de l'Explorateur de fichiers en mode sombre. Microsoft en a profité pour modifier les courbes de progression lors de la copie de fichiers. Elles deviennent bleu au lieu de vert, et passent au jaune lorsque le transfert est en pause.

Le média note que le développement ne semble pas encore terminé, puisque les options Exécuter et Propriétés n'ont pas encore été adaptées au mode sombre. Il reste du travail, donc, mais on espère pouvoir profiter de cette interface plus cohérente dans les mois qui viennent sur une version stable de Windows 11.