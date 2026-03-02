Windows 11 au cœur d’un coup de gueule virulent contre Microsoft

Un utilisateur de Windows 10 affirme que son PC est passé à Windows 11 sans son accord. Furieux, il accuse Microsoft d’avoir imposé la mise à jour pendant son absence. Son témoignage ravive les critiques sur les stratégies du géant américain.

Homme confus devant un ordinateur
Crédits : 123RF

Le mois de janvier a été particulièrement agité pour Microsoft. Plusieurs mises à jour de Windows 11 ont provoqué des dysfonctionnements, poussant l’éditeur à annoncer un plan interne pour améliorer la stabilité et les performances du système. Malgré le cap du milliard d’utilisateurs atteint, le mécontentement reste fort chez une partie des utilisateurs. Dans le même temps, Windows 10 a officiellement perdu son support standard en octobre 2025.

Pour continuer à recevoir des correctifs de sécurité sur Windows 10, les utilisateurs doivent désormais passer par le programme payant Extended Security Updates. Sans cela, la migration vers Windows 11 devient la seule solution pour rester pleinement protégé. Depuis plusieurs mois, Microsoft multiplie les notifications invitant à installer la nouvelle version. La mise à jour KB5001716, déployée en juillet 2025, est notamment connue pour afficher des rappels fréquents de mise à niveau.

Un utilisateur accuse Microsoft d’avoir installé Windows 11 sans son accord pendant son absence

C’est dans ce contexte qu’un utilisateur de Reddit affirme que son PC a été mis à jour sans validation explicite. Selon son témoignage, il refusait les notifications de passage à Windows 11 depuis plusieurs semaines. Il explique s’être absenté une trentaine de minutes, le temps de prendre une douche, en laissant son ordinateur allumé. À son retour, l’installation de l’OS était en cours.

Dans son message, il écrit : « Je recevais des messages pour passer à Windows 11 depuis un mois ou deux, et je refusais à chaque fois. Je suis revenu et Windows avait commencé à installer la mise à jour tout seul. » Il critique également le menu Démarrer centré, qu’il dit ne pas apprécier. À ce stade, il reste difficile de déterminer précisément ce qui s’est produit. Microsoft est connu pour insister lourdement sur les mises à niveau, mais l’installation automatique d’une version majeure sans consentement clair n’est pas censée être la règle. Une erreur, un paramètre mal configuré ou un comportement lié à une ancienne version de KB5001716 pourraient expliquer la situation. Rester sans mises à jour comporte toutefois des risques importants en matière de sécurité.


