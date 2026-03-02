Il y a quatre ans, Qualcomm présentait la FastConnect 7800, la première puce compatible avec la norme Wi-Fi 7. Puisque l’avenir est au Wi-Fi 8, Qualcomm a profité du Mobile World Congress 2026 pour présenter sa successeuse compatible avec ce nouveau standard : la FastConnect 8800. La promesse ? Des vitesses et une portée jusqu’alors inégalées.

Lors du Mobile World Congress 2022, Qualcomm a annoncé la première puce Wi-Fi 7 prête à être commercialisée : la Fast Connect 7800, distançant ainsi ses rivaux Mediatek et Broadcom. La firme se positionnait alors à la fois en pionnier et en référence, et entendait bien définir « l’avenir de la connectivité sans fil ».

Quatre ans sont passés et aujourd’hui, l’avenir est au Wi-Fi 8, le premier prototype fonctionnel ayant été dévoilé. Qualcomm, qui participe à la conception de ce nouveau standard, ne compte pas se laisser rattraper par ses concurrents et vient donc, à l’occasion du MWC 2026, de présenter sa nouvelle génération de puce : la FastConnect 8800.

Une portée et des vitesses jamais atteintes ? Voici la promesse de la puce compatible Wi-Fi 8 de Qualcomm

La FastConnect 8800 est la puce nouvelle génération de Qualcomm : gravée en 6 nm, elle incarne le système de connectivité mobile le plus intégré puisqu’elle prend en charge quatre technologies de pointe : la nouvelle norme Wi-Fi 8, le Bluetooth 7, l’Ultra-Wideband (UWB) et Thread, un système de connectivité mobile. Elle repose sur une nouvelle configuration radio 4×4 qui offre les vitesses Wi-Fi mobiles les plus rapides : pour ce débit jamais atteint, Qualcomm mentionne des vitesses de pointe de 11,6 Gbit/s – soit deux fois plus rapide par rapport à la génération précédente.

La vitesse n’est pas la seule amélioration apportée par la FastConnect 8800. La portée Wi-Fi a également été étendue : jusqu’à 3 fois, toujours grâce à cette architecture 4×4, mais aussi grâce aux nouveaux modules RF front-end module (FEM). Aussi, elle continue de prendre en charge les anciennes générations de Wi-Fi, comme le Wi-Fi 7, 6 et 6E.

La puce FastConnect 8800 sera un véritable atout pour les écosystèmes multi-appareils, notamment grâce à l’implémentation avancée de l’IA de proximité. Grâce à elle, son indication de direction et de distance, ainsi que son intégration nouvelle du GPS, les utilisateurs peuvent (re)trouver facilement leurs appareils connectés (écouteurs, traqueur…) à proximité, mais également s’y connecter et interagir avec de manière plus simple. Pour le moment, aucune date de lancement n’a été communiquée, mais on peut s’attendre à ce qu’elle soit disponible d’ici la fin de la décennie.