Wi-Fi 8 : Qualcomm présente FastConnect 8800, la puce qui donne vie à un débit et une portée inégalés

Il y a quatre ans, Qualcomm présentait la FastConnect 7800, la première puce compatible avec la norme Wi-Fi 7. Puisque l’avenir est au Wi-Fi 8, Qualcomm a profité du Mobile World Congress 2026 pour présenter sa successeuse compatible avec ce nouveau standard : la FastConnect 8800. La promesse ? Des vitesses et une portée jusqu’alors inégalées.

Qualcomm FastConnect_8800
Crédits : Qualcomm

Lors du Mobile World Congress 2022, Qualcomm a annoncé la première puce Wi-Fi 7 prête à être commercialisée : la Fast Connect 7800, distançant ainsi ses rivaux Mediatek et Broadcom. La firme se positionnait alors à la fois en pionnier et en référence, et entendait bien définir « l’avenir de la connectivité sans fil ».

Quatre ans sont passés et aujourd’hui, l’avenir est au Wi-Fi 8, le premier prototype fonctionnel ayant été dévoilé. Qualcomm, qui participe à la conception de ce nouveau standard, ne compte pas se laisser rattraper par ses concurrents et vient donc, à l’occasion du MWC 2026, de présenter sa nouvelle génération de puce : la FastConnect 8800.

Une portée et des vitesses jamais atteintes ? Voici la promesse de la puce compatible Wi-Fi 8 de Qualcomm

La FastConnect 8800 est la puce nouvelle génération de Qualcomm : gravée en 6 nm, elle incarne le système de connectivité mobile le plus intégré puisqu’elle prend en charge quatre technologies de pointe : la nouvelle norme Wi-Fi 8, le Bluetooth 7, l’Ultra-Wideband (UWB) et Thread, un système de connectivité mobile. Elle repose sur une nouvelle configuration radio 4×4 qui offre les vitesses Wi-Fi mobiles les plus rapides : pour ce débit jamais atteint, Qualcomm mentionne des vitesses de pointe de 11,6 Gbit/s – soit deux fois plus rapide par rapport à la génération précédente.

La vitesse n’est pas la seule amélioration apportée par la FastConnect 8800. La portée Wi-Fi a également été étendue : jusqu’à 3 fois, toujours grâce à cette architecture 4×4, mais aussi grâce aux nouveaux modules RF front-end module (FEM). Aussi, elle continue de prendre en charge les anciennes générations de Wi-Fi, comme le Wi-Fi 7, 6 et 6E.

La puce FastConnect 8800 sera un véritable atout pour les écosystèmes multi-appareils, notamment grâce à l’implémentation avancée de l’IA de proximité. Grâce à elle, son indication de direction et de distance, ainsi que son intégration nouvelle du GPS, les utilisateurs peuvent (re)trouver facilement leurs appareils connectés (écouteurs, traqueur…) à proximité, mais également s’y connecter et interagir avec de manière plus simple. Pour le moment, aucune date de lancement n’a été communiquée, mais on peut s’attendre à ce qu’elle soit disponible d’ici la fin de la décennie.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Forfait mobile 5G pas cher : les meilleures offres en mars 2026

Orange, Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR proposent désormais des forfaits 5G à des prix compétitifs. Les opérateurs virtuels ne sont pas en reste, avec des offres attractives chez Prixtel,…

12 millions de joueurs sont concernés par cette plainte géante contre Sony

Sony se retrouve au cœur d’une action en justice d’ampleur au Royaume-Uni. Des millions de joueurs PlayStation accusent l’entreprise d’avoir trop facturé certains contenus numériques. Le groupe risque une sanction…

Apple lance l’iPad Air M4 : moins cher et plus performant, que demande le peuple ?

Apple frappe un grand coup sur le marché des tablettes avec son nouvel iPad Air M4. Annoncé 30 % plus rapide que l’ancien modèle, il se rapproche des performances de…

Windows 11 au cœur d’un coup de gueule virulent contre Microsoft

Un utilisateur de Windows 10 affirme que son PC est passé à Windows 11 sans son accord. Furieux, il accuse Microsoft d’avoir imposé la mise à jour pendant son absence….

Redmi Note 14 Pro+ à moins de 250 € : une offre imbattable sur un smartphone complet

Le Redmi Note 14 Pro+ fait l’objet d’une offre exceptionnelle en ce moment, avec un tarif divisé par deux. Pour moins de 250 €, il devient un milieu de gamme…

Nouveautés Netflix mars 2026 : les séries et films à regarder

Chaque mois nous vous proposons de faire le point sur les séries et films proposés par Netflix. Nouveautés, documentaires, nous vous proposons également un top 3 des séries et des films à suivre. Prêts ? Bingez !

Voici comment Samsung veut reprendre le contrôle du cœur de ses smartphones

Samsung prépare un changement stratégique pour ses smartphones Galaxy. La marque veut utiliser davantage ses propres puces Exynos à l’avenir. Cette décision pourrait concerner toute la gamme. Les fabricants de…

GTA 6 : les précommandes pourraient bientôt ouvrir, Rockstar se prépare pour un été intense

Des efforts de datamining ont permis de découvrir que deux nouveaux identifiants ont été ajoutés à la base de données du PlayStation Store. Ces derniers feraient référence à GTA 6,…

L’excellent Honor 400 passe à moitié prix, mais il va falloir faire vite !

Sorti il y a moins d’un an, le Honor 400 est à prix sacrifié pour le Choice Day. Ce smartphone doté d’une caméra 200MP se retrouve à 294,03 € seulement…

One UI 8.5 : la Sélection IA devient beaucoup simple à utiliser avec cette nouveauté

Samsung modifie la manière dont vous pouvez activer la Sélection IA. Elle est désormais bien plus facile à invoquer sur One UI 8.5. Démonstration de la fonctionnalité en vidéo. Les…