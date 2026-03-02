12 millions de joueurs sont concernés par cette plainte géante contre Sony

Sony se retrouve au cœur d’une action en justice d’ampleur au Royaume-Uni. Des millions de joueurs PlayStation accusent l’entreprise d’avoir trop facturé certains contenus numériques. Le groupe risque une sanction pouvant atteindre plusieurs milliards.

Les actions en justice visant les géants du numérique se multiplient en Europe. Ces derniers mois, l’Union européenne a infligé de lourdes amendes à Apple et Meta pour abus de position dominante présumé. Les autorités de la concurrence surveillent de près les plateformes qui contrôlent l’accès aux contenus numériques. Les boutiques d’applications et les écosystèmes fermés sont particulièrement visés.

Le Royaume-Uni suit la même dynamique. En octobre dernier, le Competition Appeal Tribunal a estimé qu’Apple avait abusé de sa position dominante avec l’App Store, entraînant une amende de 1,5 milliard de livres sterling. L’entreprise a depuis fait appel. C’est dans ce contexte qu’une nouvelle procédure d’ampleur vise désormais Sony et son PlayStation Store.

Une action collective accuse Sony d’avoir surfacturé les jeux numériques sur le PlayStation Store

Une plainte collective a été déposée au nom d’environ 12,2 millions de joueurs britanniques. Elle concerne toute personne ayant acheté un jeu numérique ou effectué des achats intégrés sur le PlayStation Store entre le 19 août 2016 et le 12 février 2026. Les plaignants estiment que Sony occupe une position dominante sur la distribution numérique des jeux PlayStation et qu’elle aurait appliqué des prix excessifs.

La procédure évoque un quasi-monopole sur la vente de contenus numériques via la boutique officielle. Sony prélève une commission d’environ 30 % sur les ventes réalisées sur le PlayStation Store. Selon la plainte, cette situation aurait permis à l’entreprise d’imposer des tarifs plus élevés aux clients. Le montant total réclamé pourrait atteindre près de 2 milliards de livres sterling, soit environ 2,35 milliards d’euros. La procédure est de type “opt-out”, ce qui signifie que les personnes concernées sont automatiquement incluses, sauf si elles choisissent de s’en retirer. En cas de succès, chaque joueur pourrait recevoir environ 162 livres sterling, soit près de 190 euros.

Sony fait valoir que l’ouverture de la plateforme à des boutiques tierces pourrait poser des risques en matière de sécurité et de protection des données. L’entreprise affirme également que les commissions sur les ventes numériques compensent la faible marge réalisée sur la vente des consoles. L’issue de cette affaire pourrait avoir des conséquences importantes sur le modèle économique des écosystèmes fermés.