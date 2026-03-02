Starfield débarque sur PS5, voici son prix et sa date de sortie

Un autre jeu Xbox Game Studios va bientôt être disponible sur PS5. Après Gears ou Forza Horizon, c'est au tour de Starfield de sortir sur la console de Sony. 

starfield report patch
Crédits : Bethesda

Deux ans et demi après sa sortie sur Xbox, Starfield arrive sur la PS5 pour tenter de s'offrir une seconde vie. Les rumeurs allaient bon train, une nouvelle fuite leur donne encore plus de crédit. Le leaker billbil-kun, réputé très fiable, a confirmé l'existence du portage, et encore mieux, a partagé sa date de sortie et son prix en Europe.

D'après lui, Xbox prévoit la sortie de Starfield sur PS5 pour le 7 avril 2026, date de disponibilité de la version physique. Aucun accès anticipé ne serait prévu pour accéder au jeu avant les autres joueurs pour les détenteurs d'une édition Premium. Car oui, Microsoft va commercialiser une édition Standard et une édition Premium, sans qu'on sache encore exactement ce que cette dernière inclut. Sur Xbox et PC, elle permet d'accéder à une extension d'histoire, à la bande originale et à l'artbook en format numérique, à un pack d'apparences de constellation et à 1 000 crédits de création (qu'on peut dépenser pour obtenir des skins, des vaisseaux, des compagnons ou des logements en jeu).

Au tour de Starfield de s'inviter sur PS5

Bonne surprise côté tarifaire, Xbox se montre agressif et baisse ses prix par rapport à ceux pratiqués au lancement sur ses propres plateformes. L'édition Standard de Starfield sur PS5 coûte 49,99 euros en France, l'édition Premium 69,99 euros. Les précommandes devraient ouvrir le 17 ou le 18 mars 2026, sans doute au moment de l'officialisation de la part de Microsoft.

On est désormais habitué à voir des titres Xbox être portés sur PS5. Microsoft veut vendre le plus de jeux possible et la console de Sony est le support idéal pour ce faire. Sea of Thieves avait ouvert la voie et a rencontré un certain succès. Depuis, Gears of War Reloaded et Forza Horizon 5 ont été lancés sur PS5, offrant pour la première fois deux franchises Xbox cultes sur PlayStation. Et 2026 sera encore une année importante : Halo Campaign Evolved, remake du premier Halo, sera disponible sur PS5, tout comme Fable, prévu pour cet automne.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Vous ne savez pas quoi faire de vos vieilles clés USB ? Voici 4 idées pour leur donner une seconde vie

Vous ne comptez plus le nombre de vieilles clés USB qui traînent chez vous ? Ne les jetez pas de suite. En effet, ces petits supports de stockage peuvent encore…

HBO Max et Paramount+ vont fusionner en une unique plateforme, gare au nouveau prix

Paramount Skydance annonce qu’un seul service de streaming regroupant HBO Max et Paramount+ va voir le jour une fois l’acquisition de Warner Bros. Discovery définitivement entérinée. Après des mois de…

iPhone 17e : Apple officialise son nouveau smartphone milieu de gamme, le digne successeur de l’iPhone 16e ?

Le petit dernier de la gamme iPhone 17 vient d’être dévoilé par Apple : l’iPhone 17e. Prix, date de précommande, fiche technique : voici ce qu’il faut savoir sur le…

Wi-Fi 8 : Qualcomm présente FastConnect 8800, la puce qui donne vie à un débit et une portée inégalés

Il y a quatre ans, Qualcomm présentait la FastConnect 7800, la première puce compatible avec la norme Wi-Fi 7. Puisque l’avenir est au Wi-Fi 8, Qualcomm a profité du Mobile…

Forfait mobile 5G pas cher : les meilleures offres en mars 2026

Orange, Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR proposent désormais des forfaits 5G à des prix compétitifs. Les opérateurs virtuels ne sont pas en reste, avec des offres attractives chez Prixtel,…

12 millions de joueurs sont concernés par cette plainte géante contre Sony

Sony se retrouve au cœur d’une action en justice d’ampleur au Royaume-Uni. Des millions de joueurs PlayStation accusent l’entreprise d’avoir trop facturé certains contenus numériques. Le groupe risque une sanction…

Apple lance l’iPad Air M4 : moins cher et plus performant, que demande le peuple ?

Apple frappe un grand coup sur le marché des tablettes avec son nouvel iPad Air M4. Annoncé 30 % plus rapide que l’ancien modèle, il se rapproche des performances de…

Windows 11 au cœur d’un coup de gueule virulent contre Microsoft

Un utilisateur de Windows 10 affirme que son PC est passé à Windows 11 sans son accord. Furieux, il accuse Microsoft d’avoir imposé la mise à jour pendant son absence….

Redmi Note 14 Pro+ à moins de 250 € : une offre imbattable sur un smartphone complet

Le Redmi Note 14 Pro+ fait l’objet d’une offre exceptionnelle en ce moment, avec un tarif divisé par deux. Pour moins de 250 €, il devient un milieu de gamme…

Nouveautés Netflix mars 2026 : les séries et films à regarder

Chaque mois nous vous proposons de faire le point sur les séries et films proposés par Netflix. Nouveautés, documentaires, nous vous proposons également un top 3 des séries et des films à suivre. Prêts ? Bingez !