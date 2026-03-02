Starfield débarque sur PS5, voici son prix et sa date de sortie

Un autre jeu Xbox Game Studios va bientôt être disponible sur PS5. Après Gears ou Forza Horizon, c'est au tour de Starfield de sortir sur la console de Sony.

Deux ans et demi après sa sortie sur Xbox, Starfield arrive sur la PS5 pour tenter de s'offrir une seconde vie. Les rumeurs allaient bon train, une nouvelle fuite leur donne encore plus de crédit. Le leaker billbil-kun, réputé très fiable, a confirmé l'existence du portage, et encore mieux, a partagé sa date de sortie et son prix en Europe.

D'après lui, Xbox prévoit la sortie de Starfield sur PS5 pour le 7 avril 2026, date de disponibilité de la version physique. Aucun accès anticipé ne serait prévu pour accéder au jeu avant les autres joueurs pour les détenteurs d'une édition Premium. Car oui, Microsoft va commercialiser une édition Standard et une édition Premium, sans qu'on sache encore exactement ce que cette dernière inclut. Sur Xbox et PC, elle permet d'accéder à une extension d'histoire, à la bande originale et à l'artbook en format numérique, à un pack d'apparences de constellation et à 1 000 crédits de création (qu'on peut dépenser pour obtenir des skins, des vaisseaux, des compagnons ou des logements en jeu).

Au tour de Starfield de s'inviter sur PS5

Bonne surprise côté tarifaire, Xbox se montre agressif et baisse ses prix par rapport à ceux pratiqués au lancement sur ses propres plateformes. L'édition Standard de Starfield sur PS5 coûte 49,99 euros en France, l'édition Premium 69,99 euros. Les précommandes devraient ouvrir le 17 ou le 18 mars 2026, sans doute au moment de l'officialisation de la part de Microsoft.

On est désormais habitué à voir des titres Xbox être portés sur PS5. Microsoft veut vendre le plus de jeux possible et la console de Sony est le support idéal pour ce faire. Sea of Thieves avait ouvert la voie et a rencontré un certain succès. Depuis, Gears of War Reloaded et Forza Horizon 5 ont été lancés sur PS5, offrant pour la première fois deux franchises Xbox cultes sur PlayStation. Et 2026 sera encore une année importante : Halo Campaign Evolved, remake du premier Halo, sera disponible sur PS5, tout comme Fable, prévu pour cet automne.