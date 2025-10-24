Clippy est de retour dans Windows, mais il s’appelle désormais Mico et est boosté à l’IA

Copilot fait sa révolution. L'assistant IA de Microsoft obtient de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont Mico, un assistant vocal mignon qui a la lourde tâche de démocratiser l'IA auprès du grand public.

Avec l'IA et Copilot, il apparaît clair que Microsoft vise à révolutionner notre usage de l'ordinateur et de Windows. L'éditeur veut se débarrasser du clavier et de la souris, périphériques indispensables de l'expérience PC depuis des décennies. L'objectif est de convaincre les utilisateurs de parler au système par la voix pour interagir avec lui. Et pour y parvenir, Microsoft compte sur Mico, un nouvel assistant virtuel qui marche dans les pas de Clippy et Cortana.

Microsoft a multiplié les annonces concernant Copilot et les fonctionnalités IA de Windows ces derniers mois, mais s'est rendu compte que les avantages concrets de ceux-ci étaient encore nébuleux pour les utilisateurs. L'objectif de Mico est de donner un visage et une identité à Copilot afin que le grand public s'y intéresse plus et découvre toutes les possibilités qui lui sont offertes à travers un avatar rigolo. En ce sens, Mico peut être considéré comme un mélange entre Clippy et Cortana : le côté rigolo et accessible du premier, la dimension d'assistant personnel intelligent et de contrôle vocal du second.

Mico, le nouveau Clippy qui doit démocratiser Copilot

Mico se présente donc sous la forme d'un nouveau personnage virtuel pour le mode vocal de Copilot. Il est activé par défaut, mais les utilisateurs peuvent choisir de le désactiver. “On le voit, il réagit quand on lui parle, et si on parle de quelque chose de triste, on voit ses expressions faciales réagir presque instantanément”, explique Jacob Andreou, vice-président produit et croissance chez Microsoft AI, auprès de The Verge.

“Toute la technologie s'efface, et on commence à parler à cette adorable boule et à créer un lien avec elle”, ajoute-t-il. Mico est donc pensé comme un assistant mignon qui fait office d'intermédiaire entre l'utilisateur et l'IA Copilot. Son nom est d'ailleurs la contraction de Microsoft Copilot. En soi, il n'apporte pas de grandes nouvelles fonctionnalités, ni ne révolutionne l'intérêt de Copilot. Mais il agit comme une entité “conviviale et engageante”, selon les mots de Microsoft, qui pousse les utilisateurs à recourir naturellement à Copilot, sans forcément s'en rendre compte.

Si on s'amuse à tapoter Mico très vite pendant quelques secondes, celui-ci produit une référence à Clippy, glisse Jacob Andreou, preuve que Microsoft n'a jamais oublié son vieil assistant. Mico se remémore de toutes ses interactions avec l'utilisateur pour offrir une expérience personnalisée. Il ne sera disponible qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada pour le lancement.

Copilot continue de s'enrichir

Mico n'est pas la seule nouveauté apportée à Copilot, qui bénéficie de fonctionnalités supplémentaires en pagaille. Microsoft annonce une capacité de “conversation réelle”, qui permet à l'IA de s'adapter à vos besoins et à votre style. Les réponses seront encore plus personnalisées pour refléter votre manière de communiquer, vos habitutes et vos centres d'intérêt.

Une fonctionnalité Groupes permet d'inviter des amis et des collègues à une discussion avec l'IA, jusqu'à 32 personnes. Jusqu'ici, Copilot était une expérience prévue pour un seul utilisateur. Maintenant, il s'intègre vraiment au travail collaboratif et aux projets à plusieurs. L'option Learn Live est quant à elle prévue pour transformer l'assistant en véritable professeur, qui s'appuie sur des quiz, des repères visuels et des tableaux interactifs pour nous apprendre des notions.

Copilot s'improvise également médecin traitant. Microsoft assure s'appuyer sur des sources fiables, comme Harvard Health, pour alimenter les réponses de son IA sur des questions médicales. L'assistant va aussi aider les utilisateurs à identifier des spécialistes de santé qui peuvent les aider pour leur problème. À notre avis, on n'est pas prêt de voir arriver cette fonction en France.

Ensuite, comme pour ChatGPT, Copilot va proposer des Connecteurs pour se lier à des services externes. OneDrive, Outlook, Gmail, Google Drive et Google Agenda sont annoncés, d'autres suivront. Pour le reste, Microsoft annonce des améliorations pour la recherche, les téléchargements de fichiers, la mémoire de l'IA qui sert à personnaliser l'expérience, ou encore une fonction d'actions proactives qui donne la possibilité à Copilot de suggérer les prochaines étapes à suivre en fonction de l'activité récente.