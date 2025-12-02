Windows 11 : attention à ce bug éblouissant du nouveau mode sombre de l’Explorateur de fichiers, Microsoft prépare un correctif

Si Microsoft a enfin doté l’Explorateur de fichiers de Windows 11 d’un véritable mode sombre, la mise à jour s’accompagne d’un bug pour le moins éblouissant. La firme de Redmond a conscience du problème et prépare d’ores et déjà un correctif.

Décidément, la tendance est à l’amélioration du mode sombre chez les géants de la tech. Après Gemini qui change de look, et Samsung qui pourrait enfin apporter un thème sombre digne de ce nom à ses smartphones Galaxy, c’est au tour de Microsoft de tenter de rendre plus cohérent celui de Windows 11.

Le système d’exploitation de la firme de Redmond en possède certes un depuis longtemps, mais il est loin d’être complet. Surtout, à force d’ajouter des couches à son OS, Microsoft l’a rendu visuellement incohérent. Qu’à cela ne tienne, l’entreprise tente maintenant d’étendre le mode sombre à toutes ses fenêtres en uniformisant l’interface lorsque ce thème est activé. Toutefois, tout ne se passe pas comme prévu.

Microsoft prépare un correctif contre l’éblouissant flash blanc du nouveau mode sombre de l’Explorateur de fichiers de Windows 11

On vous l’annonçait en octobre dernier, Microsoft développait une fonction permettant d’étendre le mode sombre à l’ensemble de l’expérience de l’Explorateur de fichiers. Si le changement est désormais officiel, il s’accompagne d’un « bug » pour le moins éblouissant.

Alors certes, le mode sombre est désormais plus cohérent avec des boîtes de dialogues enfin adaptées, notamment pour les barres de progression, les vues de graphiques, ou encore lorsque vous copiez, déplacez ou encore supprimez des fichiers ou des dossiers. Toutefois, comme le souligne nos confrères de The Verge, on se passerait bien de l’aveuglant flash blanc qui apparaît dès qu’on ouvre l’Explorateur de fichiers.

Dans la section « problèmes connus » de sa dernière mise à jour Windows 11, Microsoft indique : « Après avoir installé KB5070311, vous pourriez rencontrer des problèmes lors de l’ouverture de l’explorateur de fichiers en mode sombre ». La firme de Redmond développe actuellement un correctif pour remédier à cet « écran blanc vide » qui s’affiche « avant de charger les fichiers et dossiers »

Deux autres fenêtres encore lumineuses devraient également bénéficier de ces améliorations : Options des dossiers et Exécuter – le mode sombre n’est, pour le moment, pas encore officiel pour ces deux fenêtres, mais il existe une astuce pour l’activer pour les plus impatients.