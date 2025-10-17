Hier, Microsoft a annoncé une gigantesque fournée de nouveautés pour Windows 11. Bien évidemment, nombre d’entre elles sont basées sur l’IA et sur Copilot. Que vous utilisiez votre PC pour travailler ou pour jouer, il y en a pour tous les goûts.

Ce jeudi 16 septembre était une journée extrêmement chargée pour Microsoft. Outre la sortie officielle de sa Xbox Ally, la firme de Redmond également tenu une conférence dévoilant toutes les nouveautés à venir sur Windows 11. Après un teasing qui laissait penser à une grosse surprise (voire Windows 12 ?), c’est finalement un pas de plus vers le “tout IA” que Microsoft a présenté.

“Faire de tous les PC Windows 11 un PC IA” : voilà comment le constructeur a résumé sa nouvelle philosophie. Et force est de constater que celui-ci se concentre pleinement sur cet objectif, au vu de la quantité de fonctionnalités IA qui vont bientôt rejoindre l’arsenal de Windows 11. Voici une petite sélection concoctée par nos soins.

Découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités de Windows 11

L’IA débarque dans l’explorateur de fichiers

L’explorateur de fichiers se dote de 4 nouvelles fonctionnalités accessibles depuis le menu contextuel. Il est désormais possible de lancer une recherche d’images avec Bing, de flouter l’arrière-plan d’une photo d’un simple clic, de supprimer un élément d’une image avec l’application Photos, ou, de la même manière, de supprimer son arrière-plan. Toutes ces fonctionnalités sont propulsées par intelligence artificielle. Les utilisateurs de Microsoft 365 peuvent également générer un résumé d’un fichier texte.

Un outil pour diagnostiquer sa connexion Internet pour le cloud gaming

L’application Xbox a également droit à une nouvelle fonctionnalité bien pratique pour les joueurs en cloud gaming. Dans les paramètres de l’application se trouve dorénavant un Indicateur de qualité du réseau, qui vous indiquera lorsque votre connexion rencontre quelques soucis et vous assister dans la résolution de ces problèmes. Pour l’activer, rendez-vous cliquez sur votre photo de profil puis rendez-vous dans Paramètres > Cloud gaming et cochez l’option Indicateur de qualité du réseau. L’option est également disponible en jeu via la Xbox Game Bar.

Gaming Copilot est disponible dans la Xbox Game Bar

Disponible depuis la rentrée, Gaming Copilot, l’assistant IA qui vous aide à finir vos jeux vidéo, est désormais intégré à la Xbox Game Bar. De fait, il faudra donc avoir installé l’application au préalable pour pouvoir l’invoquer. La Game Bar, quant à elle, s’affiche à l’écran à l’aide du raccourci Windows + G ou le bouton Xbox de votre manette. Une fois ouverte, il est possible de parler directement à Copilot par commande vocale pour demander de l’aide sur une quête ou lui poser une question sur le jeu.

L’application Xbox synchronise tous vos stores

Il est parfois difficile de s’y retrouver entre la multitude de boutiques et launchers pour ses jeux PC. Microsoft s’est donc inspiré de GOG pour proposer un launcher universel. La barre latérale affiche désormais l’intégralité des jeux installés sur votre PC, que ce soit sur Steam, Epic, ou autre. Cliquer sur l’icône lancera automatiquement le launcher associé.

Windows Hello affiche votre méthode de déverrouillage favorite

Windows Hello a lui aussi droit à une petite refonte visuelle. Celle-ci met directement en avant la méthode de déverrouillage que vous utilisez généralement, qu’il s’agisse des données biométriques ou du code PIN. Il est également plus simple de changer de passkey en cas de besoin.

Des widgets repensés et améliorés

Microsoft a modifié plusieurs choses concernant ses widgets. Premièrement, le flux Découvrir bénéficie d’un nouveau design, en plus d’inclure désormais des actualités résumées par intelligence artificielle. Le menu se dote également d’une barre latérale qui permet de passer à volonté du flux Découvrir à tous ses widgets d’un simple clic. Enfin, Windows 11 suggère dorénavant de nouveaux widgets à ajouter à son écran de verrouillage et offre la possibilité de les personnaliser comme bon vous semble.

Edge gère mieux vos mots de passe

Le navigateur de Microsoft range désormais tous vos mots de passes sauvegardés sous Paramètres > Mots de passe et remplissage automatique. La firme annonce également une meilleure synchronisation sur votre compte Microsoft pour faciliter la vie des utilisateurs possédant plusieurs appareils connectés.

Votre manager de passkey est automatiquement intégré à Windows 11

Justement, Microsoft continue de faciliter la vie des utilisateurs de passkey en leur permettant de synchroniser leur gestionnaire de mot de passe préférés directement dans le système d’exploitation. Pour ce faire, rendez-vous dans Paramètres > Comptes > Clés d’accès > Options avancées. Vous pourrez alors indiquer votre gestionnaire de passkey puis réaliser une authentification avec Windows Hello pour avoir accès à l’ensemble de vos clés d’accès.

Le WiFi 7 enfin disponible

Windows 11 est enfin compatible avec le WiFi 7, offrant de fait aux utilisateurs un réseau bien plus rapide et stable. Pour les entreprises, cela veut aussi dire une sécurité accrue de leurs données sensibles.

L’outil Narrateur inclut le braille

L’outil d’accessibilité Narrateur s’améliore avec la l’intégration du braille pour les personnes malvoyantes. Couplé à un appareil dédié, l’outil affiche désormais transcrire chacune des lettres d’un document en braille à l’écran. Il est toutefois nécessaire d’installer une extension au préalable. Narrateur bénéficie également d’une meilleure intégration à Word, notamment au niveau de sa diction vocale.