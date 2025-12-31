Cette alternative star à l’Explorateur Windows devient encore plus pratique avec cet outil clé de PowerToys

L’explorateur de fichiers de Windows 11 bénéficie régulièrement de mises à jour. Pourtant, certaines fonctions avancées sont toujours absentes. Files, l’une des meilleures applications alternatives, comble ces lacunes. Sa dernière mise à jour la rend par ailleurs encore plus pratique : un célèbre outil de PowerToys, l’utilitaire couteau-suisse de Windows, est désormais pris en charge.

Microsoft apporte régulièrement des améliorations à l’Explorateur de fichiers : la firme de Redmond l’a enfin doté d’un véritable mode sombre – qui a connu un bug éblouissant –, elle travaille à rendre sa recherche plus rapide et moins gourmande en RAM… Mais surtout, elle y impose toujours plus son IA maison, Copilot, alors que des fonctionnalités avancées manquent encore.

C’est là qu’intervient Files, une application alternative qui propose des options qui manquent parfois cruellement à l’Explorateur de fichiers natif de Windows, telles que la visualisation rapide de la taille des fichiers, ou encore la configuration de raccourcis personnalisés. Surtout, Files reçoit constamment des mises à jour. La dernière en date, la version v4.0.24, introduit par ailleurs une fonctionnalité clé, qui implique PowerToys.

Files s’offre un outil populaire de PowerToys et devient encore plus pratique

Faisons d’abord un point sur PowerToys. C’est, sans conteste, l’utilitaire le plus pratique et le plus complet de Windows : simple d’utilisation, il ajoute de nombreuses fonctionnalités au système d’exploitation et a, lui aussi, régulièrement droit à de nouvelles mises à jour.

Désormais, la version v4.0.24 de Files prend en charge l’un de ses célèbres outils : PowerToys Peek, qui permet de prévisualiser des fichiers. Comme le soulignent nos confrères de XDA, si vous avez déjà installé PowerToys, aucune manipulation supplémentaire n’est requise pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité partagée : il vous suffit de sélectionner un élément dans Files et d’appuyer sur la barre d’espace pour afficher un aperçu.

Et ce n’est pas la seule nouveauté intégrée par la dernière mise à jour de Files. Le journal des modifications, publié par l’équipe de développement sur le site de l’application, indique que cette nouvelle version introduit également la copie depuis la barre latérale via un clic droit, ainsi que le remplissage automatique du nom des nouveaux dossiers pour accélérer le processus.