On peut désormais avoir deux comptes WhatsApp sur un seul iPhone

Libération de l’espace de stockage, transferts de discussions entre plateformes, possibilité d'utiliser deux comptes sur iPhone, WhatsApp fait le plein de nouveautés.

whatsapp multicompte
Crédit : WhatsApp

WhatsApp annonce l'arrivée de nouvelles fonctionnalités pour son app de messagerie. Elles sont déjà en cours de déploiement et seront bientôt disponibles pour l'ensemble des utilisateurs. Les propriétaires d'un iPhone vont dorénavant pouvoir utiliser deux comptes sur un seul appareil. Il ne sera plus nécessaire de se déconnecter et de se reconnecter à chaque fois ou d'utiliser deux mobiles pour accéder à son compte privé et son compte Pro, par exemple. Cette fonctionnalité était déjà disponible sur Android. La photo de profil est affichée dans l’onglet du bas pour savoir d'un coup d'œil sur quel compte on se trouve.

Une option pour libérer de l’espace de stockage fait aussi son apparition. L'utilisateur peut rechercher et supprimer les fichiers volumineux directement dans les discussions. Appuyez sur le nom de la discussion et sélectionnez Gérer le stockage pour y accéder. Il est aussi possible d'effacer uniquement les médias et pas les messages pour gagner de l'espace.

Meta intègre encore un peu plus d'IA dans WhatsApp

WhatsApp se dote par ailleurs d'une fonctionnalité de transfert de discussions entre écosystèmes. Elle permet de déplacer l'historique de discussion (messages, photos et vidéos) depuis iOS vers Android. Décidément, il n'a jamais été aussi fluide et transparent de troquer son iPhone pour un smartphone Android. Le transfert de données entre iOS et Android a connu de grandes avancées récemment, tandis que le transfert d'eSIM entre les deux plateformes est en train de devenir une réalité.

L'application nous incite aussi à utiliser plus de stickers pour animer nos conversations. WhatsApp nous facilite leur utilisation en les suggérant au fur et à mesure que nous saisissons des emojis. Un simple appui est nécessaire pour valider le remplacement d'un emoji par un sticker.

Le service intègre en outre Meta AI pour retoucher des photos directement dans les discussions avant de les envoyer. On peut retirer un élément qui dérange, changer l'arrière-plan, appliquer un style ou un filtre… le tout sans quitter la conversation. L’aide à la rédaction est quant à elle améliorée et peut suggérer une réponse en fonction du contexte de la conversation en cours.


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