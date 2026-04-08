WhatsApp : vous pouvez enfin garder votre numéro de téléphone secret grâce à cette nouvelle option

La sécurité est l’un des piliers de WhatsApp, mais un bémol subsiste : l’obligation de partager son numéro de téléphone pour établir le contact. L’application lance donc une fonctionnalité inédite pour renforcer la confidentialité sur cet aspect.

WhatsApp a construit sa réputation sur la sécurité – et notamment le chiffrement de bout en bout. Une limite subsistait néanmoins : l’obligation de partager son numéro de téléphone pour contacter et communiquer avec un interlocuteur. Pour pallier cette lacune, l’application de Meta lance une solution alternative bien pratique après un long développement : les usernames – que l’on traduira indifféremment pseudonymes ou noms d’utilisateur dans cet article.

Cette fonctionnalité inédite permet aux utilisateurs de choisir un pseudonyme unique lié à leur compte et pouvant être partagé à la place de leur numéro de téléphone. Ils restent ainsi facilement identifiables, mais leur confidentialité se voit renforcée. Dès que l’option sera disponible pour vous, une section dédiée à la création de votre nom d’utilisateur apparaîtra dans les paramètres de votre profil. Voici comment cela fonctionne.

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Il n’est plus nécessaire de partager votre numéro de téléphone pour échanger sur WhatsApp

Pour définir votre nom d’utilisateur, le processus est intuitif, mais WhatsApp a établi plusieurs conditions sine qua non :

Le pseudonyme ne peut ni commencer par www, ni se finir par un domaine (.com, .fr…),

Il doit contenir au moins une lettre,

Il doit faire entre 3 et 35 caractères,

Seuls les lettres minuscules (de a à z), les chiffres (de 0 à 9), les points et les tirets du bas sont autorisés,

Pour être revendiqué, il doit être disponible sur toutes les plateformes de Meta : Instagram, Facebook et WhatsApp. S’il n’est pas libre sur Instagram ou Facebook, il vous faudra confirmer qu’il vous appartient de manière légitime via l’Espace Comptes de Meta.

Notez que si vous souhaitez compartimenter votre existence numérique entre les différentes plateformes (Instagram, Facebook ou WhatsApp), mieux vaut choisir un nom d’utilisateur différent.

Pour renforcer encore davantage la sécurité de votre compte, vous pourrez ajouter une clé à 4 chiffres : elle sera demandée à toute personne tentant de vous contacter pour la première fois avec votre pseudo. Sans elle, il sera impossible de vous envoyer un message – ce qui limite les interactions indésirables. Évidemment, comme le rappelle WABetaInfo, WhatsApp garantit un chiffrement de bout en bout des conversations – même si certains accusent Meta de promesse mensongère.

Afin de surveiller la stabilité du système, WhatsApp a mis en place un déploiement progressif pour cette fonctionnalité inédite : si seulement un nombre restreint de personnes s’y voit accorder l’accès pour le moment, la possibilité de définir un nom d’utilisateur devrait être étendue dans les semaines à venir.