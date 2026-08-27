WhatsApp fait la chasse aux arnaques sans sacrifier votre confidentialité grâce à Scam Alert

WhatsApp ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Si l’application de Meta a récemment fait le plein de nouveautés, elle en a encore dans les cartons. Et pour cause, elle teste actuellement une fonction anti-arnaque. Fonctionnement, confidentialité… Voici Scam Alert.

Les arnaques sont un véritable fléau et leur aspect « caméléon » n’arrange rien. Si les constructeurs proposent diverses solutions pour couvrir progressivement la totalité du spectre des escroqueries, WhatsApp entend bien apporter sa pierre à l’édifice. Si sa dernière mise à jour renforce votre sécurité et vous protège mieux contre les arnaques téléphoniques, l’application de messagerie instantanée de Meta n’en a pas fini avec les escrocs : elle développe en effet une alerte anti-arnaque, baptisée Scam Alert.

Pour ce qui est de son fonctionnement, Scam Alert laisse à l’utilisateur son entière liberté. Premièrement, il s’agit d’une fonction optionnelle, désactivée par défaut. Mais lorsque vous l’activez, l’application émet une alerte dès qu’elle détecte un message potentiellement frauduleux envoyé par un contact inconnu, directement dans la conversation.

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WhatsApp teste une fonction anti-arnaque qui n’empiète pas sur la confidentialité

Là, le choix est laissé à l’utilisateur : il peut décider de bloquer et signaler l’émetteur à WhatsApp, ou de lui accorder sa confiance – dans ce cas, l’utilisateur peut demander à ce que ce contact ne soit plus signalé. La fonction peut être désactivée à tout moment.

Améliorer la protection contre les comptes suspects, c’est bien ; le faire sans compromettre la confidentialité des conversations, c’est mieux. Et c’est ce que promet WhatsApp avec Scam Alert : selon l’application, grâce à un modèle touant localement, la fonctionnalité n’a même plus besoin de lire le contenu des messages pour détecter les potentielles arnaques – elle est donc compatible avec le chiffrement de bout en bout cher à la réputation de WhatsApp.

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C’est seulement si l’utilisateur marque une conversation comme étant de confiance que WhatsApp pourra lui proposer de lui partager les cinq derniers messages afin de comprendre ce qui a conduit à un faux positif – c’est évidemment optionnel. De plus, vos interlocuteurs ne peuvent pas savoir si Scam Alert est activé, l’avertissement « Ceci pourrait être une arnaque » ne s’affichant que pour vous.

Comme le signale WABetaInfo, WhatsApp pourra améliorer le modèle et Scam Alert a été intégré au programme Bug Bounty de Meta pour s’assurer que la fonctionnalité ne détecte que des arnaques. Pour le moment, Scam Alert est disponible pour un groupe restreint de bêta-testeurs sur Android, mais la fonctionnalité devrait être prochainement déployée sur davantage de comptes.