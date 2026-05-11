WhatsApp Plus est disponible sur iPhone, à quel prix et pour quels avantages ?

Meta a commencé à rendre disponible son abonnement WhatsApp Plus sur iPhone en Europe. Voici ce que propose cette offre payante, et à quel prix.

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Crédits : 123RF

L'abonnement payant WhatsApp Plus était en test depuis quelques semaines chez Meta, il commence à être déployé plus massivement. L'application de messagerie cherche à générer plus de revenus, alors qu'elle ne peut pas compter sur la publicité pour ce faire, contrairement à Facebook et Instagram. Le géant du numérique a donc eu l'idée de mettre à disposition des utilisateurs une version premium de WhatsApp, mais vaut-elle vraiment le coup ? On vous détaille tout ce qu'elle inclut.

Alors que Meta vient de supprimer le chiffrement de bout en bout des messages privés sur Instagram, cette fonction reste disponible gratuitement sur WhatsApp. Les conversations restent donc protégées pour l'ensemble des utilisateurs, cette option de sécurité n'est pas réservée aux comptes Plus. D'ailleurs, l'abonnement débloque surtout des options de personnalisation et cosmétiques, l'expérience générale de messagerie et de confidentialité est inchangée.

Thèmes, stickers et icônes personnalisables

En premier lieu, la boutique de stickers WhatsApp propose de nouveaux autocollants premium avec des effets de superposition animés, rapporte WABetaInfo. Ces stickers sont plus élaborés que les autocollants habituels, permettant d'enrichir encore les discussions. L'animation se lance directement dans la conversation et s'affiche temporairement en superposition de l'interface de l'app. Si seuls les abonnés WhatsApp Plus y ont accès et peuvent les intégrer dans leurs messages, ils sont bien entendu visibles de tous.

WhatsApp Plus
Crédit : WABetaInfo

Les abonnés peuvent également personnaliser le thème de l'application. Jusqu'ici, nous n'avions le choix qu'entre le mode sombre et le mode clair, avec quelques choix de thèmes qui s'appliquent seulement au niveau des chats. Avec Plus, nous avons 18 thèmes différents, qui fonctionnent au niveau de l'appli dans sa globalité. La couleur choisie est appliquée uniformément à toute l'interface. WhatsApp en perd de son identité visuelle, mais cela plaira à ceux qui en avaient marre du vert.

WhatsApp Plus
Crédit : WABetaInfo

Dans la même veine, l'utilisateur qui souscrit à WhatsApp Plus peut modifier l'icône de l'application en en choisissant une autre parmi une sélection de 14 designs. Couleurs différentes, effets scintillants, contraste plus ou moins prononcé, il y en a pour tous les goûts, du plus sobre au plus excentrique.

WhatsApp Plus
Crédit : WABetaInfo

Conversations épinglées et listes de discussion

WhatsApp distingue un système de favoris et de pins. Ce dernier permet normalement d'épingler jusqu'à trois conversations en haut de la liste des chats. Cette limite est portée à 20 avec WhatsApp Plus. Cette fonction couvre un besoin bien particulier et ne sera utile qu'aux utilisateurs les plus intensifs. Le tri des chats par ordre antéchronologique, ainsi que les onglets affichant les favoris et les discussions non lues sont largement suffisants dans la plupart des cas pour s'y retrouver.

WhatsApp Plus
Crédit : WABetaInfo

Les listes de discussion permettent de séparer les chats, par exemple en mettant de côté ceux avec les amis ou la famille, ou ceux pour son activité professionnelle. Sur WhatsApp Plus, de nouveaux outils viennent améliorer cette fonctionnalité. Il devient possible d'appliquer un thème unique à toutes les conversations d'une liste en une seule action. De même, on peut définir une sonnerie commune aux chats d'une même liste, que ce soit pour les notifications ou les appels.

WhatsApp Plus
Crédit : WABetaInfo

Prix et disponibilité

WhatsApp Plus n'est pas encore largement disponible. L'abonnement est pour l'instant proposé à une sélection restreinte d'utilisateurs, mais son accès sera étendu prochainement. Il faut installer la dernière version de WhatsApp pour iOS via l'App Store pour espérer être éligible. Sur Android, il va falloir se montrer un peu plus patient. Seul WhatsApp Messenger est concerné, soit la version grand public. WhatsApp Plus n'est pas présent sur WhatsApp Business, la version pour les professionnels.

En Europe, WhatsApp Plus coûte 2,49 euros par mois. Les utilisateurs peuvent disposer d'une période d'essai gratuite d'une durée d'une semaine pour juger si le service en vaut la chandelle. Il est possible de vérifier si on peut prétendre à l'offre et s'abonner dans la foulée depuis les paramètres de l'application.

L'abonnement se renouvelle automatiquement, comme pour la plupart de ce type de formule. Il faut le résilier manuellement pour ne pas être facturé le mois suivant, au moins 24 heures avant la date de renouvellement. L'annulation est gérée par le système de l'App Store. De nouvelles fonctionnalités devraient être ajoutées régulièrement au service.


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