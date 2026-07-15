WhatsApp prépare son propre service de stockage sur le cloud pour iOS, vous allez gagner de l’espace sur iCloud

On vous annonçait récemment que Meta développe actuellement son propre service de stockage sur le cloud entièrement dédié à WhatsApp pour permettre aux utilisateurs Android de libérer de l’espace sur leur Google Drive. Pour ne pas faire de jaloux, l’entreprise travaille sur la même fonctionnalité pour iOS et iCloud.

WhatsApp
Crédits : 123RF

Vous ne le soupçonnez peut-être pas, mais les sauvegardes WhatsApp peuvent rapidement devenir très volumineuses si vous échangez régulièrement des fichiers multimédias. La messagerie est peut-être même l’un des plus gros postes de stockage de votre cloud. Et forcément, ce dernier n’est pas extensible gratuitement.

C’est pourquoi Meta développe son propre service de stockage sur le cloud pour sa messagerie : on vous l’annonçait à propos de la version Android en avril dernier, mais il se trouve que la firme travaille simultanément sur cette même fonctionnalité pour la version iOS. Voici ce que l’on en sait pour le moment.

Lire aussi : WhatsApp va enfin copier la meilleure fonctionnalité de Messenger et ça va tout changer

WhatsApp va enfin proposer sa propre alternative à iCloud pour iOS

Comme souvent avec WhatsApp, c’est le site WABetaInfo qui a remarqué cette nouveauté – cette fois-ci dans la version 26.28.10.16 de l’application. Il s’agit de laisser la possibilité aux utilisateurs de choisir leur service de stockage préféré sur le cloud, afin de sauvegarder leurs discussions WhatsApp.

Cette nouvelle option de sauvegarde sur le cloud sera activable directement depuis les paramètres de sauvegarde des discussions. iCloud devrait rester le choix par défaut et il sera toujours possible d’y revenir.

Comme toujours avec WhatsApp, Meta promet un chiffrement de bout en bout par défaut des sauvegardes pour garantir la confidentialité des utilisateurs. Plusieurs méthodes devraient être proposées : un passkey pour un déblocage via empreintes digitales ou par reconnaissance faciale, une clé de chiffrement de 64 chiffres ou encore un mot de passe traditionnel. Pour désactiver cette option, il faudra obligatoirement repasser à iCloud.

WhatsApp service stockage cloud alternative iCloud iOS WABetaInfo
Crédits : WABetaInfo

Évidemment, ce ne sera pas gratuit. Ou du moins, ça ne le sera que pour 2 Go – ce qui est bien maigre si l’on veut véritablement désengorger iCloud. Pour être compétitif, WhatsApp devrait s’aligner sur le forfait le moins cher d’iCloud : 99 centimes pour 50 Go – qui, là, serait exclusivement dédiés à WhatsApp. Un forfait de 1 To serait également en réflexion.

Ce service de stockage propre à WhatsApp pourrait également permettre les restaurations multiplateformes. Toutefois, la fonction étant au balbutiement de son développement (elle n’est même pas encore disponible pour les bêtatesteurs), plusieurs zones d’ombre subsistent et WhatsApp pourrait y apporter de profonds changements, voire ne jamais la sortir. Par exemple, on ignore encore ce qu’il adviendra des sauvegardes existantes sur iCloud : seront-elles supprimées automatiquement si les utilisateurs optent pour le service de stockage propre à WhatsApp ?


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