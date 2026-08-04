Si votre compte WhatsApp a été suspendu sans raison, voici ce qui s’est réellement passé

De nombreux utilisateurs se sont réveillés avec une messagerie totalement inaccessible. WhatsApp leur annonçait que leur compte faisait l’objet d’un examen, sans plus d’explication. Meta a fini par reconnaître que ces suspensions ne reposaient sur rien.

WhatsApp
Crédits : 123RF

Les applications de messagerie confient une part croissante de leur surveillance à des systèmes automatisés. Ces outils traquent le spam, les arnaques et les profils détournés bien plus vite qu’une équipe humaine. Des comptes supervisés par un parent existent depuis peu sur WhatsApp, dans la même logique d’encadrement des usages. Ces mécanismes reposent toutefois sur des critères parfois grossiers. Le problème surgit dès que l’algorithme se trompe de cible.

Une mise à jour a apporté cet été plusieurs fonctions inédites à WhatsApp. La messagerie a pourtant connu un tout autre épisode le 3 août. Un écran de blocage est apparu sans prévenir chez de nombreux utilisateurs. Le texte indiquait que l’activité du compte et les informations de l’appareil faisaient l’objet d’une vérification pour violation des conditions d’utilisation. Le message promettait une réponse sous 24 heures et renvoyait vers des guides d’aide génériques. Les personnes concernées ont exprimé leur incompréhension sur X et Threads.

La modération automatisée de WhatsApp a confondu des comptes ordinaires avec du spam

WhatsApp fonde sa surveillance sur des systèmes automatisés chargés de repérer les abus. Selon TechCrunch, à qui l’entreprise a confirmé le problème, ces outils ont signalé à tort des profils légitimes en cherchant à éliminer le spam. Le porte-parole de la messagerie reconnaît que la plateforme se trompe parfois et corrige alors le tir au plus vite. L’accès a été rétabli partout dans les heures suivantes. L’application revendique plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois, si bien qu’un simple raté touche instantanément des milliers de personnes. Aucun motif individuel n’a été communiqué aux comptes verrouillés.

Meta n’a pas détaillé la cause technique exacte du dysfonctionnement de WhatsApp. L’entreprise n’a pas non plus précisé quelles régions ont concentré le plus de suspensions. Les premiers signalements sont apparus lundi en fin de journée en Inde, avant de se propager ailleurs dans le monde. Ce type d’incident rappelle la dépendance des grandes plateformes à des filtres automatiques. Les personnes bloquées n’ont eu d’autre choix que d’attendre la correction. Elles ont retrouvé leurs conversations intactes une fois le blocage levé.


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