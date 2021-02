WhatsApp veut rassurer, la PS5 se vend à perte, le Galaxy S21 Ultra performe en photo, le récap de la semaine

WhatsApp publie des statuts pour rassurer ses utilisateurs, Sony avoue vendre la PS5 à perte, le Galaxy S21 Ultra surpasserait un appareil photo haut de gamme… Bienvenue dans le récap de la semaine !

Après s'être lourdement trompée, WhatsApp tente de rectifier le tir. Histoire de sauver les meubles, l'application publie désormais des messages pleins de bonne foi sur sa volonté à protéger la vie privée de ses utilisateurs. Alors qu'elle souhaite étouffer les soupçons des uns, Sony confirme ceux des autres : la PS5 est bien vendue à perte. Comme ses concurrents, le constructeur espère réaliser ses recettes sur les jeux et accessoires. Cette semaine, on aussi parlé de l'expérience étrange de ce journaliste, qui compare le Galaxy S21 Ultra avec un appareil photo haut de gamme. Windows 10 permet quant à lui de faire tourner les applications Android, et AnTuTu a dévoilé le classement des smartphones les plus puissants de février 2021.

WhatsApp tente de rassurer ses utilisateurs

L'énorme raté de WhatsApp de ce début d'année fera sans aucun doute date dans l'histoire des réseaux sociaux. Depuis son annonce polémique, l'application fait ce qu'elle peut pour se sortir de cette situation qui lui a déjà coûté des millions d'utilisateurs. La dernière solution : poster des statuts tels que “WhatsApp ne peut pas lire ou écouter vos conversations personnelles, car elles sont chiffrées de bout en bout” ou “une chose qui n'est pas nouvelle est notre engagement envers votre vie privée”, pour assurer de la bonne foi de la plateforme. Mais l'opinion publique ne semble pas vaciller pour autant : l'application donne simplement l'impression de noyer le poisson quant aux données qu'elles collectent. En attendant, les utilisateurs continuent de l'abandonner au profit de Signal et Telegram.

Sony ne touche pas d'argent sur la PS5

Avec un coût de production moyen s'élevant à 450 €, la vente de PS5 n'est globalement pas rentable pour Sony. La firme l'a par ailleurs confirmé cette semaine : elle vend ses consoles à perte. En réalité, il n'y a rien de très étonnant à cela : les constructeurs ont pour habitude de définir un prix de vente inférieur au coût de production de leurs appareils, car ils comptent sur les bénéfices engrangés par la vente d’accessoires, de jeux ou encore de services. Là où le bât blesse pour la compagnie japonaise, c'est au niveau du tarif des composants qui ne cesse d'augmenter à cause de la pénurie générale. D'autant que la situation n'est prête de s'améliorer : les stocks resteraient insuffisants durant toute l'année 2021.

Galaxy S21 Ultra vs un appareil à 4000 € : qui prend les meilleures photos ?

Depuis sa sortie le mois dernier, le Galaxy S21 Ultra, plus précisément son capteur principal, fait l'objet de quelques rumeurs. Pour vanter la puissance de celui-ci, Samsung a déployé une armada de photos impressionnantes de la Lune prise avec le smartphone. Selon certains experts, ces photos seraient en réalité retouchées. Raymong Wong, journaliste chez InputMag, a voulu en avoir le cœur net. Pour ce faire, il a utilisé un Sony A7R III, un appareil coûtant 2800 €, qu'il a équipé d'un objectif à 1200 €. En comparant les clichés pris par le smartphone et celles par l'appareil, il constate que, d'une part, Samsung n'a pas menti sur la qualité de son capteur photo et, d'autre part, que celui-ci serait même meilleur que celui du Sony A7R III. Ces résultats restent toutefois à nuancer : Raymong Wong n'est pas photographe, ce qui expliquerait la qualité assez discutable des photos prises…

Utiliser ses applications Android sur Windows 10, c'est possible

Comment ? Grâce à l'application Votre téléphone. Cette dernière, qui permet déjà depuis peu de passer des appels depuis son ordinateur, se dote d'une nouvelle mise à jour majeure. Concrètement, la totalité des applications installées sur votre smartphone est accessible depuis votre PC. En revanche, seuls les utilisateurs sur Samsung sont concernés. En effet, Microsoft a signé un accord avec la firme coréenne, qui fait que 97,5% des appareils Galaxy sont compatibles. Si vous faites partie des heureux élus, vous pouvez dès maintenant profiter de ce tout nouveau service. Il suffit pour cela de télécharger la mise à jour de mai 2020 ou plus récente de Windows 10, ainsi que la version 1.20102.132.0 de Votre Téléphone. On vous explique toute la marche à suivre dans ce tuto.

Le top 10 des meilleurs smartphones de janvier 2021

L'arrivée du Snapdragon 888 sur le marché a chamboulé le classement AnTuTu des smartphones les plus puissants. Autrefois dominé par Xiaomi, le Vivo IQOO 7 est venu détrôner le Mi 11, qui se retrouve ainsi à la 2e place. Il est suivi par le Huawei Mate 40 Pro+ et son Kirin 9000. Notons que 8 smartphones sur 10 ont une configuration composée de 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Du côté des appareils milieu de gamme, c'est le Redmi 10X 5G qui remporte la mise, suivi par le nova 7.

Nos tests de la semaine

Les Galaxy S21 ont débarqué à la rédaction, alors, forcément, on s'est fait un plaisir de les tester pour vous. Commençons par le modèle standard. Celui-ci dispose d'un écran parfaitement calibré et d'une très nette amélioration de son autofocus. Si son autonomie est en hausse, la charge rapide déçoit par son étonnante lenteur. On notera également la perte de 4 Go de RAM, tout de même. On retrouve le même problème de charge du côté du modèle Plus, auquel s'ajoute l'absence remarquée de Snapdragon 888 dans région du globe. Malgré cela, peu de choses sont à reprocher au smartphone, qui bénéficie d'un design agréable et d'un très bon appareil photo. D'autant que cette nouvelle gamme est moins chère que la précédente : à partir de 859 € pour la version standard et 1059 € pour le S21+.