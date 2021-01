WhatsApp menace de fermer votre compte si vous refusez le partage de données avec Facebook

WhatsApp commence à avertir ses utilisateurs d'un changement de conditions autour de la vie privée. L'application partagera désormais à peu de choses près toutes vos données personnelles avec Facebook. En cas de refus, WhatsApp menace de fermer votre compte.

WhatsApp commence à afficher une notification chez certains utilisateurs autour d'un changement dans les conditions d'utilisation de l'application. Ces changements sont dans l'ensemble présentés comme un progrès en matière de sécurité et intégrité du service, tout en proposant dans WhatsApp des fonctionnalités comme Portal et Facebook Pay.

Le problème, c'est qu'en se penchant davantage sur les changements, on se rend compte que les nouvelles conditions signifient surtout le partage de presque toutes vos données personnelles de manière automatisée avec Facebook. On peut notamment lire dans les nouvelles conditions : “nous collectons des données sur votre activité au travers de nos Services, tels que les données de diagnostics et de performances liées au service”.

WhatsApp se dote de nouvelles conditions qui lui permettent de collecter presque toutes vos données personnelles

Et de poursuivre : “ces données peuvent inclure des informations sur votre activité (y compris comment vous utilisez nos Services, vos préférences dans les Services, comment vous interagissez avec les autres en utilisant nos Services (y compris lors de vos interactions avec des entreprises), et l'heure, fréquence et durée de vos activités et interactions), fichiers de log et de diagnostics, crashes, sites, et logs et rapports de performances”.

Les conditions continuent : “Cela inclut aussi des informations autour de la date où vous vous êtes enregistré pour utiliser nos services, les fonctionnalités que vous utilisez comme notre messagerie, les appels, les Statuts, les groupes (dont les noms de groupe, images, et description), les fonctionnalités de paiement ou entreprises, votre photo de profil, les données de la section A propos de moi, si vous êtes en ligne, quand vous avez utilisé nos services pour la dernière fois et quand vous avez mis à jour vos données A propos de moi pour la dernière fois”.

La collecte ne s'arrête pas là puisque “même si vous n'utilisez pas nos fonctionnalités liées à la localisation, nous utilisons vos adresses IP et d'autres données comme les codes géographiques des numéros de téléphone et votre localisation générale (ville et pays)”. Ce qui commence à faire tout de même vraiment beaucoup de données.

Surtout en comparaison de solutions concurrentes comme Signal (qui ne collecte rien) et le service iMessage des iPhone qui se contente de l'adresse mail (ou du numéro de téléphone) de l'historique de recherche et d'un identifiant unique. En outre, WhatsApp précise dans sa notification que les nouvelles conditions prennent effet le 8 février 2021 et que leur acceptation est indispensable pour utiliser le service passée cette date.

