Windows 10 : 97,5% des Samsung Galaxy sont désormais compatibles avec les appels sur PC

Microsoft annonce que 97,5% des smartphones Samsung Galaxy sont désormais compatibles avec Votre téléphone – Lien avec Windows, la fonctionnalité de Windows 10 qui permet de porter de nombreuses fonctionnalités de votre smartphone dans l'environnement Windows. Dont, depuis peu, les appels téléphoniques. Grâce à son partenariat avec Microsoft presque tous les smartphones Samsung Galaxy sont compatibles.

En plus de synchroniser vos Photos, notifications, SMS et d'afficher l'écran du téléphone, le composant système Votre Téléphone de Windows 10 et l'application Android Lien avec Windows proposent depuis plus d'un an sur une poignée de smartphones de passer et répondre à des appels téléphoniques directement depuis votre ordinateur. Microsoft vient d'ajouter une flopée de nouveaux appareils compatibles avec les appels sur PC. On y trouve pour une écrasante majorité de Samsung Galaxy. Ce qui ne surprendra personne : Samsung et Microsoft ont signé un partenariat pour accélérer l'intégration des expériences entre smartphone et PC.

Microsoft se met à cet égard dans les pas d'Apple puisque les iPhone et les Macs permettent ce type d'utilisation avancée depuis de nombreuses années. Hormis le Microsoft Surface Duo, il y a au total 39 smartphones Samsung Galaxy compatibles, soit 97,5% des smartphones de la gamme. Evidemment, avec une telle prise en charge, on trouve aussi bien dans la liste des smartphones comme les Galaxy Fold et Flip, que des smartphones haut de gamme, comme les Galaxy S et Note, et des smartphones entrée de gamme comme les Galaxy A.

Windows 10 : 39 smartphones Galaxy sont désormais compatibles avec les appels sur PC

Voici la liste complète des smartphones compatibles avec les appels sur le PC :

Surface Duo Samsung Galaxy Fold Samsung Galaxy Note20 5G Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy S20 Ultra Samsung Galaxy XCover Pro Samsung Galaxy Z Flip Samsung Galaxy Z Flip 5G Samsung Galaxy Z Fold2 5G Samsung Galaxy S10e Samsung Galaxy A8s Samsung Galaxy A30s Samsung Galaxy A31 Samsung Galaxy A40 Samsung Galaxy A41 Samsung Galaxy A42 5G Samsung Galaxy A50 Samsung Galaxy A50s Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A51 5G Samsung Galaxy A60 Samsung Galaxy A70 Samsung Galaxy A70s Samsung Galaxy A71 Samsung Galaxy A71 5G Samsung Galaxy A80 Samsung Galaxy A90s Samsung Galaxy A90 5G Samsung Galaxy Note9 Samsung Galaxy Note10 Samsung Galaxy Note10+ Samsung Galaxy Note10 Lite Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9+ Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10+ Samsung Galaxy S10 Lite

On relève que Microsoft laisse au passage les utilisateurs dans une certaine ambiguïté. Comme le relèvent nos confrères de Android Headlines, la fonctionnalité apparaît de manière imprévisible sur les machines Windows 10 lorsque l'on possède un smartphone compatible. Les modalités qui font qu'une machine sera ou non compatible restent un mystère au moment où nous écrivons ces lignes. Cela pourrait à la fois trahir des limitations géographiques et des incompatibilités liées à certaines configurations de PC.

Source : Android Headlines